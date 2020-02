Hugo Sierra encara ‘Supervivientes 2020’ sin pensar en Adara: ‘Que sea feliz y espero que yo también’

El jueves 20 de febrero, unas horas antes de que arrancase ‘Supervivientes 2020‘, ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ emitió unas imágenes inéditas de Hugo Sierra, expareja de Adara Molinero, antes de embarcarse rumbo a Honduras. Un breve extracto en el que el concursante compartía sus expectativas sobre su paso por el reality y, además, recordaba su relación con la ganadora de ‘GH VIP 7‘.

Hugo Sierra comparte sus expectativas sobre ‘Supervivientes 2020’

«Me ayudará a desconectar, reflexionar y quizás a conocer a alguien», declaró Sierra, en un vídeo grabado por el mismo en el que apostaba por que su paso por el reality le ayudase a «pensar lo menos posible y que me lleve a la paz y la tranquilidad». «La distancia me va a llevar a estar mejor», apostó el concursantes, quien se embarcaba en la aventura apenas unos meses después de que su relación con Adara se tambalease.

«La relación con Adara ya está rota. Le deseo lo mejor, que sea feliz y espero que yo también, me lo merezco», declaró el concursante. Hugo también tuvo en cuenta las posibles complicaciones a las que se enfrentaría en la isla, de las que afirmó que tendría que «sortearlas y echar para delante». «Extrañaré muchísimo a mi bebé, con el que he estado desde que nació, a mi familia», aseguró Sierra, quien señaló que contaba con poco gente en su entorno «pero buenos».

Lo peor: la convivencia

Además, Hugo Sierra apostó por que una de las mayores dificultades a las que se enfrentaría en la isla: la convivencia. «No soy muy sociable», confesó el concursante, después de señalar que, seguramente, dicho aspecto sería «duro» para él. «Me llevo con pocos y con los que me llevo, me llevo muy bien», declaró Sierra, quien reconoció estar «contento, ilusionado», al igual que dispuesto «a darlo todo». Unas palabras tras las cuales Nagore Robles apostó porque sería un gran concursante, dado que recordaba su paso por ‘GH Revolution‘, opinión que compartía Kiko Jiménez, dado que «me parece muy sensato». «A mi parecer es un queda bien. He hablado con Adara y no me ha dicho cosas tan bonitas como él ha dado a entender», opinó por su parte Sofía Suescun.