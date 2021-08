Ibai Llanos consigue la primera entrevista a Leo Messi, superando a los medios deportivos

La salida de Leo Messi del FC Barcelona, sumado a su fichaje por el Paris Saint-Germain, se ha convertido en la noticia deportiva del verano y, probablemente, en una de las noticias del año. El argentino se presentaba ante los medios en el estadio del PSG durante la mañana del miércoles 11 de agosto y, a diferencia de lo pensado, la primera entrevista no ha corrido a cuenta de un medio deportivo.

Leo Messi en la charla por Twitch con Ibai Llanos

Ha sido Ibai Llanos el primero en conseguir hablar personalmente con el futbolista, tal y como él había anunciado horas antes en su cuenta oficial de Twitter después de afirmar que había sido invitado a la presentación: «Sobre las 13:00 tenemos un streaming histórico. Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él». El streamer ha conseguido conversar 10 minutos con el deportista, posicionándose por delante de los medios.

En esos 10 minutos, Llanos y Messi han hablado de cuestiones más alejadas a la información que rodeaba al fichaje por el PSG, razón por la que este habría conseguido el privilegio de ser el primero que hablaba con él. En su primera vez en Twitch, el exazulgrana ha explicado cómo fue la cena de despedida, cómo está viviendo estos momentos de tanto ajetreo e incluso le ha firmado las camisetas a Ibai Llanos.

Críticas hacia Juanma Castaño

La hazaña conseguida por Ibai Llanos ha sido muy comentada en redes sociales, donde muchos usuarios han afirmado que los tiempos están cambiando y que es muy representativo que Ibai, con un contenido más neutro, se haya adelantado a los periodistas. «Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera«, comentaba Juanma Castaño en su perfil de Twitter. El tuit del periodista ha sido compartido por muchos internautas, quienes criticaban la labor que ejercen los medios en comparación con la del creador de contenido.

Pero es que no todo el periodismo es igual. O todos los que tienen Twitch son iguales ? — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Yo sí lo entiendo. En @ComedyRoomTV entendemos a @IbaiLlanos y seguimos sin entender que el periodismo clásico no «entienda» nada. Nuevos tiempos, señores. pic.twitter.com/btg1dXjZJH — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 11, 2021

Bravo por @IbaiLlanos. Toca adaptarse a los nuevos tiempos ???????????? https://t.co/PX4J7BelXp — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 11, 2021

El caso de @IbaiLlanos es digno de estudio. Me flipa como persona, comunicador y comentarista deportivo. Hay muchas capas para analizar en profundidad, y quizá esté marcando un punto de inflexión a la hora de informar sobre deportes y acceder a deportistas. El tiempo lo dirá. — Raúl Pérez (@raulperez_76) August 11, 2021

Periodistas criticando a @IbaiLlanos que durante meses no han sido (ni son) capaces de explicar medio correctamente cómo funciona límite salarial. O las amortizaciones!

U otras clases de «periodismo» con las que nos «deleitan» everyday.

Como siempre, en vez de currar, se quejan. — Bruce Wayne (@elmozo7) August 11, 2021

Nadie en su sano juicio dejaría escapar una oportunidad así. Seas periodista o tornero-fresador. A por ello. — Iñaki López (@_InakiLopez_) August 11, 2021

El problema del periodismo deportivo español no es @IbaiLlanos. El problema es que Ibai pone al periodismo frente a un espejo. Y al periodismo no le gusta lo que aparece reflejado en él. — Ilie Oleart (@Ilie_Oleart) August 11, 2021

Ibai Llanos ha dejado claro que «ni es periodista, ni quiero competir con la prensa», tratando de evitar los comentarios negativos por parte del sector. «Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer», justificaba el aspirante de ‘MasterChef Celebrity 6’ tras las múltiples críticas. Otros como Josep Pedrerol o Miguel Lago han defendido el logro del streamer y el cambio que se está viviendo.