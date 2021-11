Inci pide respuestas a Naci al descubrir su trágico destino: “¿Por qué has vuelto?”

Por pura casualidad, Inci ha descubierto en el diario de Naci que le queda muy poco tiempo de vida. La joven acude a hablar con el profesor y él le pide un favor para que Safiye no lo descubra: que le quite el último diario donde confiesa su verdadero destino.

Con mucho miedo y cuidado para que Safiye no la descubriese, Inci cumple con el trato y le entrega a Naci su libreta personal.

Pero a cambio, Inci quiere explicaciones y no duda en preguntarle por qué no quiere que Safiye descubra su verdadero destino: “¿Por qué has querido volver sabiendo lo que hay?”.

Naci lo tiene claro y quiere pasar los últimos momentos que le quedan de vida junto al amor de su vida: “Safiye está presa por mi culpa, es mi obligación sacarla”.