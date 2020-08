India Martínez embelesó en Starlite

La artista cordobesa abrió el emotivo show con ‘La saeta’ «porque durante el confinamiento me he abrazado a ella. Ha salido de la necesidad, del miedo y por eso desde aquí se la dedico a las personas que se han quedado sin trabajo, que han perdido a sus seres queridos», decía India Martínez tras acabar de cantarla.

Continuó con ‘Todo no es casualidad’, ‘Corazón hambriento’, ‘Conmigo’ o ‘Loco’, canción con la que consiguió que el público cantase al unísono con ella y recogió la primera gran ovación de la noche. Para ‘La gitana’, India Martínez se puso a los mandos del cajón y acompañó con gran sentimiento al resto de su banda, compuesta por piano, otro cajón y dos coristas.

«Es muy emocionante el hecho de estar en este escenario y que hayáis podido venir. Sois unos valientes, muchas gracias porque esto es un paso más para intentar encontrar esa normalidad que estamos buscando. Antes de que nos vuelvan a quitar estos encuentros que me dan la vida vamos a disfrutar esta noche como si fuera el primer o último concierto, como queráis», explicaba la artista a sus incondicionales.

Después de esa primera parte de canciones propias y coincidiendo con su primer cambio de vestuario, India Martínez se acomodó encima del piano para cantar un mix de canciones archiconocidas como ‘Ramito de violetas’, ‘Hola mi amor’ o ‘Verde que te quiero verde’, entre otros. «Son canciones que he escuchado desde niña y creo que vosotros también. En estos conciertos tan íntimos me siento como en mi casa y os las voy a regalar a vosotros», declaraba Martínez antes de entonarlas.

Entre los numerosos momentos únicos que se vivieron durante el concierto -en el que a ratos parecía que las estrellas habían bajado al Auditorio para acompañar las canciones de India Martínez-, con las luces de los móviles de los asistentes encendidas, destacó especialmente el tema interpretado conjuntamente con Mireya Bravo, ‘A mí no me hables’. «Quería hacer un dueto y pregunté por las redes sociales quién era esa persona que les gustaría que se subiera al escenario conmigo y la más nombrada fue ella, así que estoy cumpliendo mi promesa. Yo no la conocía, pero está empezando y qué mejor momento para tenderle una mano y acordarme de mis comienzos y de la gente que me ayudó a mi, como Niña Pastori o Alejandro Sanz».

Ya en los bises, la canción más solicitada de la noche, ’90 minutos’ que erizó la piel de todos y cada uno de los espectadores, justo antes de conquistar por entero los corazones del Auditorio bajando a cantar por la Platea, respetando la distancia de seguridad y todos con las mascarillas puestas. India aprovechó el mágico momento para acercarse al palco de Sandra García-Sanjuán a saludar a la fundadora del festival boutique más importante de Europa.

Para despedirse, India se dirigió al público para dedicarles unas entrañables palabras: «El aplauso más fuerte para vosotros. Cuidaos muchísimo que esto se va a acabar pronto».

Entre los asistentes se encontraba la ya habitual Victoria Federica de Marichalar y Borbón, con su novio el DJ Jorge Bárcenas que actuaba momentos más tarde; así como el actor Iván Sánchez que también ha disfrutado de varias noches de música en vivo en La Cantera de Nagüeles. En la zona Sessions la noche continuó con las actuaciones de Juan Magán, Adrián Lozano, DJ Barce y Saldívar.