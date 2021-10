Íñigo Errejón reivindica la salud mental y critica al Gobierno por la falta de recursos

Íñigo Errejón insiste en que hay que seguir trabajando en cuestiones de salud mental. El político afirmó en su paso por ‘laSexta noche’ que la inversión que ha anunciado el Gobierno no es suficiente. Errejón insistió una vez más en la necesidad de llevar a cabo las acciones pertinentes: «Necesitamos que el Gobierno pase de las palabras a los hechos en salud mental».

Íñigo Errejón en ‘laSexta noche’

El madrileño se mostró preocupado por dicha cuestión, afirmando que la ayuda económica destinada a este fin era insignificante: «Medio euro por español. La media de Europa es que por cada 100.000 habitantes hay 18 psicólogos públicos. En España hay 6, lo que significa que si alguien un día no puede más, si tiene la suerte de poder pagar 80 euros por una consulta privada alguien le echa una mano, y si no los tiene se fastidia y se va cronificando su malestar y su situación de salud mental«.

El diputado denunció que la actual situación de los españoles es insostenible: «Esto está haciendo mucho daño«. Además, afirmó que la asistencia psicológica debería estar al alcance de todos los que lo necesitan: «Hacen falta muchos más recursos para que la salud mental no sea un lujo para unos pocos». Asimismo, aseguró que en España hay una pandemia de salud mental: «Hay gente que no puede dormir si no es con pastillas, gente que no aguanta el día a día y el Gobierno hasta ahora no ha hecho nada«, sentenció.

laSexta, comprometida con la salud mental

Las palabras del líder de Más País coinciden con la recién estrenada campaña de laSexta, la cual apuesta por señalar la vital importancia de la salud mental. Dicho proyecto cuenta con la participación de rostros conocidos que aportan su granito de arena para visibilizar los problemas de la sociedad. «De esto hay que hablar», así se titula esta campaña social, de la que forman parte Ana Pastor, José Yélamo, Mamen Mendizábal, Cristina Pedroche e Iñaki López, quienes han protagonizado algunos de los spots publicitarios en el Día Mundial de la Salud Mental celebrado hoy 10 de octubre.