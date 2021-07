Irene Rosales abandona ‘Viva la vida’ entre lágrimas: «Voy a dejar la televisión»

No está siendo una temporada fácil para Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha vivido muchos momentos complicados en poco tiempo, entre ellos, el fallecimiento de sus padres, con tan solo 9 meses de diferencia entre las dos pérdidas. Desde entonces, la joven colaboradora de ‘Viva la vida‘ ha intentado remontar sus ánimos pero las continuas polémicas de su marido con la familia del mismo no han ayudado a su recuperación.

Irene Rosales en ‘Viva la vida’

Durante la tarde del 11 de julio de 2021, Irene Rosales anunciaba que dejaba la televisión y ‘Viva la vida’ durante un tiempo. «No estoy bien, pero no te puedo decir desde cuándo. Cuando me ha venido el bajón ha sido ahora. Es el cúmulo de todo lo que llevo, en año y medio he pasado por muchas situaciones», explicaba la sevillana. «Llevo un año de hospitales con mis padres, con un resultado horrible, y entonces pasó todo lo de Kiko. He querido coger fuerzas, seguir adelante, pero llega un momento en el que no puedo más«, confesaba ante Emma García, que la escuchaba atentamente.

«El subir a trabajar se me hace un mundo. El estar en mi casa con mis niñas se me hace muy agobiante. El poco tiempo que paso con mi marido, está en mitad toda la polémica. Tengo que frenar para estar bien conmigo misma», decía la nuera de Isabel Pantoja. «Lo peor que he tenido que escuchar sobre mí es que yo he sido la causante del problema de Kiko con su familia«, añadía, dejando claro que esos rumores sobre si ella es la «mano que mece la cuna» le han afectado.

Una emotiva despedida

Tras anunciar su partida, el programa de Telecinco ha emitido un bonito vídeo recopilando mensajes de la mayoría de sus compañeros que han conseguido que Rosales se pusiera a llorar. «Tengo que dar gracias a todo el equipo porque jamás me habéis exigido nada. Me da muchísima pena. Aquí hay un ambiente que a mí me ha dado mucha vida. También me da mucha alegría porque he conocido a personas maravillosas», confesaba la sevillana, agradeciendo sobremanera las palabras del equipo de ‘Viva la vida’, tanto el que está delante de cámaras como el que está detrás de ellas.