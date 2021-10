Isa Pantoja responde tajante a Kiko Rivera y lo acusa de intentar llamar la atención

Kiko Rivera vuelve a sembrar el caos en el clan Pantoja tras reconciliarse con su madre. El DJ sigue en pie de guerra y esta vez los dardos envenenados apuntan hacia su hermana. Sin embargo, Isa Pantoja afirma estar «cansada» de los «desprecios» de su hermano mayor: «Yo no soy menos, ni tú eres más que nadie. Estoy harta», señaló en ‘El programa de Ana Rosa‘. Una respuesta que no pasó desapercibida después de que el cantante le dedicara unas «desagradables» palabras en su exclusiva: «Mi hermana y mi prima no tienen ni oficio ni beneficio», afirmó.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Chabelita, en ‘Supervivientes’

La colaboradora de televisión se mostró enfadada por la actuación del cantante, asegurando que con su actitud solo busca hacerse notar: «Ha hecho varias cosas para llamar la atención de mi madre». Asimismo, Isa P señaló su coherencia a la hora de actuar, la cual la distingue de su hermano: «Mi discurso sigue siendo el mismo, no he cambiado mis versiones. Me hago responsable y me defiendo», sentenció. Mientras que la pequeña de la familia se piensa dos veces las cosas antes de decirlas, por el contrario, nos encontramos a un Kiko mucho más impulsivo que no puede morderse la lengua, sobre todo en redes sociales.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha mostrado su preocupación por el DJ: «Yo sé que no está bien», afirmó. Además, haciendo gala de su particular templanza, comentó que el nuevo ataque que ha recibido por parte del cantante le parece «injusto»: «Se ha metido conmigo de una manera que no entiendo y que no viene a cuento». Aun así, lejos de calmarse, el hijo menor de Francisco Rivera ha protagonizado otra explosiva polémica tras cargar contra Telecinco. Un nuevo arrebato del sevillano, quien desbordado por la presión mediática, asegura sentirse «acosado» por la prensa.

Enterraron el hacha de guerra

Ni el paso del tiempo, ni el entorno de los protagonistas, ni tampoco la prensa consiguió que la tonadillera y su «pequeño del alma» acercaran posturas tras su distanciamiento. Sin embargo, la muerte de doña Ana Martín logró unir a la polémica familia. El dolor y la tristeza sirvieron de nexo. La matriarca del clan Pantoja falleció dos días antes de la mediática boda de Anabel Pantoja, lo que provocó una inesperada reunión familiar en Cantora, la finca de Isabel Pantoja. Fue entonces cuando madre e hijo se reencontraron fundiéndose en un emotivo abrazo que acabó entre lágrimas.