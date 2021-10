Isaac solicita encontrarse con Lucía tras su infidelidad con Bela en ‘La última tentación’

‘La última tentación‘ emitió un nuevo debate en Cuatro la noche del lunes 18 de octubre, en el que, de nuevo, la organización adelantó contenido de la próxima entrega del reality. En este caso, la audiencia pudo descubrir quién solicitaba la segunda hoguera de la confrontación de la edición: Isaac Torres. Una decisión que el barcelonés tomaba después de su infidelidad con Bela Saleem y cuyo descubrimiento por parte de Lucía Sánchez también se mostró durante la gala.

‘La última tentación’ adelanta la reacción de Lucía Sánchez ante la petición de Isaac Torres

«¿Crees que Lucía se ha podido imaginar en algún momento de que esto ocurriría?», planteó Sandra Barneda, en el adelanto, durante una de sus visitas a Villa Luna. «No, porque yo entré muy seguro», respondía Torres, para después añadir que «ha sido venir aquí, separarme un poco de ella y darme cuenta de que no estábamos remando en la misma dirección». «Creía que estaba enamorado de Lucía, porque me lo he metido en la cabeza todos estos meses», manifestó el barcelonés, quien quiso dejar que, con la gaditana, «me siento muy a gusto, es una niña increíble, pero creo que, inconscientemente, me estaba quemando por dentro».

«Estoy a gusto con ellos, pero mi cabeza está todo el rato dando vueltas», reconoció el participante, momento en el que admitió que pensaba mucho en Sánchez y su aparente necesidad de «pedirle perdón», ante la incredulidad de algunos de sus compañeros, como Marina García o Christofer Guzmán. Fue entonces cuando Torres declaró que pensaba en «quiero decirle lo que he sentido, lo que siento, y, egoístamente, quedarme más tranquilo». «¿Crees que va a entender ese perdón?», preguntó la presentadora, recibiendo un «no lo sé» como respuesta. «Yo, al menos, necesito decírselo», reconoció Torres, antes de solicitar una «hoguera de confrontación». «En ese momento, me quería ir ya, quería estar solo, ver a mis padres, a mi familia y mis amigos, desconectar, porque se me venía todo muy grande», recordó Torres, en plató, donde recalcó que su deseo de hablar con la gaditana se debía a que quería «contarle lo que me sucedía, más allá del beso».

«Qué patético»

«Para mí, él beso era irrelevante, porque el problema era conmigo mismo, no con una persona. Quería que entendiera que, en ese momento, necesitaba estar solo«, defendió el barcelonés, tras lo cual el programa emitió la reacción de Sánchez al recibir la noticia. «Ese o tiene conciencia ni escrúpulos», soltaba la gaditana, con indiferencia, cuando Jesús Sánchez apostó por Torres a la hora de vaticinar quién había solicitado el encuentro. De hecho, la novia del barcelonés se decantó por mencionar a Roberto de la Cruz como posible candidato, dado lo que Andrea Gasca había hecho en Villa Playa.

Por su parte, Mayka Rivera manifestó también su apuesta por Torres, al igual que Jesús Sánchez, con un buen argumento: «cuando salí de la villa lo vi mal, a pesar de lo que había hecho, así que igual se siente culpable». «Qué patético», soltaba la gaditana, con cierto rechazo, cuando Barneda confirmó entonces las sospechas de Rivera y Sánchez. «No se cree que haya sido yo. Se piensa que, al hacer eso, ella no me importa y no iba a pedir la hoguera», valoró Torres, sobre la reacción de su entonces pareja, cuya continuación no se podría ver hasta el miércoles 20 de octubre.