Isaac y Lucía confirman que han retomado su relación tras ‘La última tentación’

‘La última tentación‘ alcanzó su séptimo debate en Cuatro, en el que Sandra Barneda recibió en plató a Lucía Sánchez e Isaac Torres. Un reencuentro ante las cámaras que el catalán inauguró plantando un largo beso con la gaditana, a quien sorprendió tanto como al resto de los presentes, al igual que confirmaba así lo que muchos espectadores ya conocían: que la pareja había retomado su relación a pesar de cómo terminó su paso por el reality, en el que cada uno abandonó la experiencia por separado y a solas.

Isaac Torres y Lucía Sánchez se besan en el debate de ‘La última tentación’

«Lucía, con la hoguera de reina que le habías metido», manifestó Marta Peñate, al ver la sonrisa que se le escapaba a la gaditana después de ser sorprendida por su pareja. «No me siento orgullosa», reconocía entonces la aludida, tras lo cual el catalán tuvo ocasión de aclarar el por qué de aquel gesto nada más llegar a plató. «Me ha nacido de dentro», confesó Torres, sin tapujos. Asimismo, el participante reconoció que «sé que hice las cosas mal. He tenido mucho tiempo para estar solo y no he dejado de pensar en ella», tras concluir su paso por el reality.

«¿Habéis retomado la relación?», planteó entonces directamente uno de los presentes, a lo que Torres respondió con un rotundo «sí», sonriente. «Básicamente, que yo la echaba de menos», declaró el catalán, a la hora de explicar el porqué. «Eres el hombre de las mil caras. Vas dependiendo de la situación», señaló Sandra Barneda, mientras que Nagore Robles no dudó en opinar que «tu entrada me ha parecido vergonzosa. Ha sido como que querías marcar tu territorio». «En la publicidad, Lucía ha estado llorando y has llegado en plan: aquí estoy yo. Hasta ella se ha asustado», le reprochó la colaboradora, manifestando un sentimiento que se había dado en todos los presentes, e incluso entre la audiencia, gran parte de la cual era ya conocedora de que la pareja estaba de nuevo saliendo, a pesar de lo que mostraba el programa.

???????? Esto es lo que ha hecho Isaac al mismo entrar a plató ???????? ¿Te lo esperabas? ???? Estaba claro

?? ¿Qué?#TentaciónDBT7 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/dno4473MEu — La Última Tentación (@islatentaciones) November 1, 2021

Yo haciéndome el sorprendido viendo el beso entre Lucia e Isaac cuando ya se de sobra que están juntos otra vez pic.twitter.com/CAibtr8MIy — Jose (@josiitogf896) November 1, 2021

Que le ha metio la lengua en la garganta. Me ha pillao desprevenida hasta a mí que sabía que estaban juntos #TentaciónDBT7 pic.twitter.com/7DVnEWn094 — ana (@babylon_ana) November 1, 2021

Todos sabíamos que estábamos juntos pero yo me he quedado muerta con el beso q le ha dado #TentaciónDBT7 pic.twitter.com/A6jJeOYBwk — Sonia Morgenstern (@sonia_mc4) November 1, 2021

La forma en la que lobo a entrado en el plato y ha ido directo a besar a Lucía para hacerse el chulo de que sigue con ella me ha parecido asqueroso #TentaciónDBT7 pic.twitter.com/AfZjE9w35s — Arancha (@arancha_06) November 1, 2021

España viendo como Isaac y Lucia se comen la boca en directo: pic.twitter.com/RnAQm7XGgQ — Jose (@josiitogf896) November 1, 2021

Mood después del beso de Isaac a Lucía #TentaciónDBT7 pic.twitter.com/VPtmMWgWad — unstable?? (@m3ntalcha0s) November 1, 2021

Lucia recogiendo su dignidad después de volver otra vez con Lobo: pic.twitter.com/ubKmfywy15 — Jose (@josiitogf896) November 1, 2021

Hay que tener la dignidad por los suelos para volver con Isaac, ya me joderia #TentaciónDBT7 pic.twitter.com/8v6Kd5s89Y — Mel ???? (@ComentandoTV92) November 1, 2021

Nagore: «a mi me da una pena tremenda que volváis a estar juntos.» Esta tía es LA VOZ DEL PUEBLO pic.twitter.com/adPEyuKKke — Jose (@josiitogf896) November 1, 2021

«He notado mucho cambio»

«Creo que lo que ha ocurrido es que has visto que lo está pasando fatal y lo has hecho para dejar las cosas claras», apostó la presentadora, antes de preguntar a Sánchez los motivos por los que había dado una segunda oportunidad a Torres. «He notado mucho cambio. Estoy viendo a ver si es verdad lo que me está diciendo o no», confesó la gaditana, quien relató cómo, durante meses después del reality, «solo tenemos conversaciones malas cuando estamos por ahí y al otro no le gusta». Un viaje a Barcelona por su parte, propició que ambos quedaran «y mantenemos una conversación», después de mostrarse distantes, en la que Torres habría dejado claro lo mucho que la echaba de menos, lo que favoreció así su reconciliación. Un giro que sorprendió a muy pocos espectadores, muchos de los cuales sí compartieron su perplejidad ante el inesperado beso de Torres a su llegada a plató, e incluso manifestaron su decepción ante el hecho de que Sánchez lo hubiera perdonado y hubiera vuelto con él.