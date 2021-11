Isabel Rábago responde a las críticas de Alba Carrillo tras su expulsión de ‘Secret Story’

El jueves 19 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, en la que Carlos Sobera recibió en plató a Isabel Rábago, después de que la cántabra se convirtiera en la nueva expulsada del reality. Una ocasión en la que Rábago no solo pudo reencontrarse con algunos de sus seres queridos, sino que también pudo ver las críticas que Alba Carrillo había lanzado contra ella a lo largo del concurso, declaraciones a las que respondió en directo.

Isabel Rábago, atenta a las acusaciones de Alba Carrillo durante su paso por ‘Secret Story’

«La voy a recibir como se merece. Otra cosa es que yo no quiera saber nada de Isabel y que, con el tiempo, se dé cuenta de que también se ha equivocado mucho«, declaraba Lucía Pariente, presente en plató, antes de que llegara Rábago, quien pudo fundirse en directo en un emotivo abrazo con su marido Carlos. Después, la cántabra descubrió las críticas que había recibido por parte de Carrillo, después de que esta se sintiera traicionada cuando le otorgó dos puntos a su madre en las nominaciones. «Rompo mi promesa de acompañarla hasta la final», aseguraba por entonces la colaboradora, que calificó el movimiento de Rábago como una «puñalada trapera». Asimismo, el programa recordó brevemente el alegato de la madrileña pidiendo la expulsión de su madre, en el que incluso pedía que «no te acerques a Isabel», entre otras acusaciones.

«No entiendo esta reacción de Alba», confesaba Rábago, una vez concluido el vídeo, ante lo que Sobera apuntó que Carrillo «habla de traición». «Traición, ¿en qué? En nada, absolutamente en nada. Hemos sido dos mujeres que hemos concursado, que nos hemos respetado y nos hemos posicionado cuando correspondía, que no nos hemos faltado al respeto, al menos yo», argumentó la décima expulsada del reality, quien también apuntó que «estaba concursando con la madre de Alba, pero hubo un momento en el que decidimos, tanto ella como, que nos desvinculábamos de ello porque no estábamos siendo fieles al resto de compañeros». «Yo no me he equivocado con la madre de Alba. Ella puede decir, pensar y juzgar lo que considere. No tengo nada más que decir», añadió la cántabra, para después afirmar que «no he traicionado a nadie, he hecho mi concurso y no voy a entrar en nada más sobre Alba».

Isabel Rábago se ha reencontrado por fin con su marido en plató ???? #SecretGala10 pic.twitter.com/Xz3v3eQxdy — Zeppelin (@ZeppelinTV) November 19, 2021

«Solo has hecho caja»

Lucía Pariente se dirige a Isabel Rábago tras su expulsión de ‘Secret Story’

Después de las declaraciones de Rábago, Sobera cedió el turno de palabra a Pariente, quien le dio la bienvenida a su excompañera de concurso, además de comentar que «la retórica ha quedado bonita, lo de que no me has faltado al respeto, luego te ves los vídeos». «Creo que, a lo mejor en algún momento, tendrás capacidad de retractarte», apostaba además la madrileña, quien «realmente sí me he sentido mal contigo». «El último beso que me diste, fue de Judas», criticó además la madre de Carrillo, tras lo cual matizó que «me alegro de haber sido fiel a mis pensamientos».

«Has estado diez semanas, felicidades, pero tenías que haber tenido el valor de marcharte. Has llorado mucho, has dado poco juego y realmente ahí dentro solo has hecho caja», concluyó Pariente, a lo que Rábago contestó que «no tengo nada que responder». «Cuando veas cómo te ha defendido Alba contra un montón de gente, te vas a sentir orgullosa de ella y te va a dar lástima, de alguna manera», declaró la exconcursante, ya en la recta final de la gala. «Estoy muy orgullosa de Alba y no tengo ni la más mínima duda de ella», manifestó entonces la aludida, con tranquilidad.