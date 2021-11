Isabel Torres, muy presente en el agradecimiento de Jedet y Daniela en los Ondas 2021

La tarde del martes 16 de noviembre, el Teatro Coliseum de Barcelona acogió la gala de los Premios Ondas 2021, tras un año de ausencia por la pandemia del Covid-19. Por esa razón, no solo se entregaron los galardones a los ganadores de este año, sino también a los de la convocatoria anterior, entre los que se encontraban las tres protagonistas de ‘Veneno‘, Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, en la categoría de interpretación femenina. Un reconocimiento que pudieron agradecer las dos primeras de ellas, en un breve vídeo en el que tuvieron muy presente a su compañera, que hace apenas unos días se despedía de sus seguidores a raíz del mal estado de salud a causa del cáncer que padece.

Daniela Santiago y Jedet, en sus discursos en los Premios Ondas 2021

Puesto que la gala de 2020 fue cancelada por motivos de salud, la organización de los galardones no quiso dejar de lado a los premiados del pasado año, quienes pudieron dedicar unas breves palabras de agradecimiento en un vídeo recopilatorio. Entre ellas, no estuvo presente Torres, lo que no evitó que fuera mencionada por sus dos compañeras de reparto, con las que compartía el premio, conscientes de su delicada situación. La primera de ellas fue Jedet, quien dedicó su agradecimiento «a mi yaya, a mi madre, a Polícar, que es mi pueblo, a mis amigas por aguantarme, a los Javis por cambiarme la vida».

«Y, sobre todo, quiero dar las gracias a Isabel Torres, que no puede estar con nosotras hoy, pero que me ha inspirado muchísimo y ha hecho un trabajo increíble«, añadía entonces la intérprete, quien quiso desearle «lo mejor» a la canaria, «que se recupere pronto, y le doy toda la fuerza y el amor del mundo». En el caso de Santiago, la malagueña se mostró agradecida con los organizadores «por otorgarme este premio a mejor intérprete femenina», al igual que con «Eva y Yolanda, Javier Calvo y Javier Ambrossi, por confiar en mí», antes de mencionar a Torres. «Quiero dedicar este premio a mi familia y a todas mis compañeras, especialmente a Isabel, que está atravesando unos duros momentos. Espero que te mejores, compañera«, concluyó Santiago, con cariño, hacia su compañera de reparto.

Miles de muestras de cariño

Ambas intérpretes se sumaban así públicamente a los múltiples mensajes de cariño que Torres ha recibido, tanto procedentes de dentro como fuera del mundo audiovisual, después de que un día antes la canaria comunicara su estado de salud y desvelara que «me han dado dos meses de vida». «Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa», añadía la actriz, que no ha parado de compartir los bonitos mensajes que recibe en su cuenta de Instagram, tras compartir que «he tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital«.