Isabel Torres se despide por su grave estado de salud: «Me han dado dos meses de vida»

La actriz y presentadora Isabel Torres se encuentra en estado grave de salud. Desde que en 2018 anunciase que había sido diagnosticada con un cáncer de pulmón, la actriz y presentadora no ha dejado de luchar para plantar cara a la enfermedad. A pesar de su complicada situación, la intérprete finalizó el rodaje de ‘Veneno‘, donde interpretaba a la versión más madura de Cristina La Veneno, participó en la película «8 años» y se convirtió en la reina de FormulaTV en nuestro clásico mensaje navideño.

Pero, este lunes 15 de noviembre, Torres ha decidido despedirse de sus seguidores a través de Instagram tras empeorar su estado. «Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora», comienza explicando la canaria. «He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga», añade.

Torres se abre en canal con sus seguidores y explica de forma clara su delicada situación: «En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa». «No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo», explica la actriz en este desgarrador vídeo.

«La vida es muy bonita y hay que vivirla»

A pesar de su estado, Isabel Torres intenta devolver a sus seguidores todo el cariño que ha recibido durante estos meses: «El vídeo es para deciros que os quiero mucho». «La vida es muy bonita y hay que vivirla», asegura. Muy franca, la canaria afirma que volverá a conectarse si supera la enfermedad, «y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida». «Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo», añade.