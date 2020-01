Parece que Andrea Gasca no es la única participante que ha encontrado afinidad con alguien en ‘La isla de las tentaciones‘. Después de ver las imágenes de esta besándose con uno de los solteros del reality, Ismael Nicolás, su novio, ha afirmado que tiene muy claro que ella «no es la mujer de su vida». Decidido a ir un paso más allá, en el programa del martes 28 de enero Ismael tuvo su primer beso con una de las solteras de Villa Playa.

Ismael se da su primer beso en ‘La isla de las tentaciones’ con Andrea

El exparticipante de ‘First Dates‘ dejó sin palabras a todos sus compañeros de casa a la hora de elegir a la chica con la que darse su primer beso en uno de los retos que tenía que cumplir en un juego. A pesar de que la prueba consistía en darle un beso a la persona con la que haya tenido más citas durante el reality, el joven no quiso dárselo ni a Andreína ni a Mimi; la afortunada de la noche fue Andrea. La soltera sin entender nada se limitó a decir a cámara que «se le hizo un poco corto». Algo que rápidamente se solucionó al escoger esta vez ella a Ismael en su reto que consistía en besar al chico que más le gustase dentro de la Villa.

Como era lógico, tanto Mimi como Andreína Véliz se sintieron muy molestas y decepcionadas al ver el beso entre Ismael y Andrea, ya que las dos solteras habían tenido citas con él. El joven por su parte no se preocupó demasiado por la reacción de las dos pretendientas porque ahora tiene muy claro que es Andrea la chica que le vuelve loco. Minutos después y ya en la habitación, la elegida le explicó a Ismael la sensación que tienen sus compañeros después de haber visto el beso: «Todo el mundo me dice que lo que estás haciendo es jugar. Yo me ilusiono con una mosca y no quiero que me pase eso», confesó la joven. «Yo no estoy jugando con nadie y menos sabiendo que puedo hacer daño a una persona. Estate tranquila, déjate llevar y no pienses tanto«, le aclaró Ismael mientras volvía a besarla.

Mientras tanto en Villa Montaña…

Con la finalidad de seguir avanzando con Óscar, Andrea ha dado rienda suelta a su pasión y ha pasado la primera noche junto al malagueño dentro de Villa Montaña. «Yo tengo sueño, pero vienes aquí y me quitas el sueño», le susurraba la joven mientras se recostaba en su pecho. «Me pone súper nerviosa en todos los sentidos, es venir a mi cama y no vamos a hablar obviamente«, se sinceró la catalana delante de las cámaras del programa. Parece que tanto Ismael como ella se están cansando él uno del otro y que no es tan difícil para ninguno de los dos caer en la tentación.