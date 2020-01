Ismael, tras ver la noche que Andrea y Óscar pasaron juntos en ‘La isla de las tentaciones’: ‘Me da asco’

*En elaboración

La noche del martes 28 de enero, Cuatro emitió nuevas imágenes de ‘La isla de las tentaciones‘, en la que los chicos vivieron una nueva hoguera. Una cita con Mónica Naranjo que tuvo lugar después de que Andrea Gasca y Óscar compartieran cama en una noche en la que disfrutaron de algo más que besos bajo las sábanas, imágenes que Ismael Nicolás, pareja de la participante, tuvo ocasión de ver junto a sus compañeros y que no se tomó nada bien.

Andrea y Óscar pasan su primera noche juntos en ‘La isla de las tentaciones’

Óscar decidió visitar a Andrea en su habitación una vez más y, en esta ocasión, logró quedarse para compartir su cama, algo que la participante confesó ante las cámaras que le apetecía hacer. «Yo tengo sueño, pero me lo quitas», confesó Gasca tras acostarse en su cama con el soltero, en un encuentro en el que no tardaron en llegar a los besos y caricias. «Óscar me pone súper nerviosa, en todos los sentidos. Viene a mi cama y… no, no vamos a hablar, obviamente», confesaba Andrea, quien llegó a compartir tocamientos bajo las sábanas con el soltero.