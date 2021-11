Iván Sánchez se despide de ‘MasterChef Celebrity 6’ como undécimo aspirante eliminado

‘MasterChef Celebrity 6‘ arrancó su novena entrega en La 1 de Televisión Española con una primera prueba en la que se otorgó el delantal dorado, con la inmunidad, al igual que el negro, que condujo a Arkano a su expulsión definitiva del talent culinario. Tras la prueba de exteriores, en la que el liderazgo de Verónica Forqué como delantal dorado puso al límite a sus compañeros, todos los aspirantes tuvieron que enfrentarse a la eliminatoria, que concluyó con la segunda expulsión de la noche: la de Iván Sánchez.

Los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 6’ tras la prueba de exteriores

En la prueba de exteriores, llevada a cabo en el campamento ‘MasterChef‘ del Puerto de Santa María, en Cádiz, los celebrities tuvieron que competir en un mismo equipo contra siete aspirantes de distintas versiones de ‘MasterChef Junior‘, Aurora, Lu, Josetxo, Nico, Henar, Javier y Antony, elaborando seis tapas típicas de la tierra para un total de 148 alumnos. Un reto en el que los adultos tuvieron un cocinado totalmente descontrolado, al mando de una Forqué que incluso llegó a tirar a la basura el trabajo de sus compañeros, lo que propició unas elaboraciones que fueron criticadas tanto por los comensales como por los propios jueces, a excepción de dos de ellas.

«Imagino que estamos todos de acuerdo en que este cocinado ha sido una locura», valoró Samantha Vallejo-Nágera, algo con lo que coincidieron los aspirantes. «En casi treinta años de profesión, nunca he visto una capitana como tú, Verónica; el resto, no tenía controlado nada. Nadie se ha preocupado en saber qué había que cocinar», apuntó por su parte Pepe Rodríguez, ante la sorpresa de la propia Forqué. «He intentado que no pierdan la prueba, ¿qué pasa por un grito? ¿Es tan horrible?», se defendió la aludida, quien criticó de sus compañeros que «no han estado en ningún momento a mi lado». Una valoración tras la cual, tanto la actriz, inmune gracias a su delantal dorado, como el resto de los aspirantes, se enfrentaron a la prueba eliminatoria al perder frente a sus pequeños rivales.

El segundo eliminado de esta noche en #MCCelebrity es @ivansanchezz_. Gracias aspirante por formar parte de esta gran familia y cuidar de todos tanto. ¡Eres grande! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/xmDKrpycvj — MasterChef (@MasterChef_es) November 9, 2021

«Me acordaré toda la vida»

Iván Sánchez y David Bustamante, antes de conocer la expulsión del actor de ‘MasterChef Celebrity 6’

El reto que ponía punto final a la noche con todos los aspirantes en la cuerda floja a excepción de Forqué, consistió en que cada uno de ellos debía elaborar su peor plato y mejorar el resultado que ellos mismos habían conseguido con anterioridad. En el caso de Sánchez, debía preparar melocotón con bonito, plato con el que, en lugar de corregir sus errores, llegó a potenciarlo «aún más», tal y como señaló Rodríguez en la cata. Así, el actor quedó en la cuerda floja junto a David Bustamante, antes de conocer su eliminación, mientras que Carmina Barrios y Juanma Castaño se coronaron como los mejores del desafío.

«Me voy a acordar toda la vida de esta experiencia. Lo que yo he vivido aquí estas nueve semanas…», confesó Sánchez, quien no había esperado durar tanto en el talent. «Lo mejor que me llevo, sin duda, son mis compañeros, los jueces, y todo el equipo que tenéis, el equipo de producción, que es una maravilla», confesó el actor, tras lo cual apostó por la victoria de Forqué en la temporada. «Es uno de mis grandes apoyos. Lo que ha sucedido entre él y yo, es mágico», declaró la aludida, quien no pudo contener las lágrimas al tener que despedirse de uno de sus mayores apoyos.