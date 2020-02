Ivana Icardi, ex de Gianmarco Onestini, cuarta concursante confirmada de ‘Supervivientes’

Poco a poco vamos conociendo la identidad de los rostros conocidos que integrarán el casting de ‘Supervivientes 2020‘. El estreno de la nueva edición del reality show producido por BulldogTV para Mediaset es inminente y por ello, cadena y productora están ya lanzando los primeros nombres de aventureros que han decidido sumarse al proyecto. Los encargados de anunciar la identidad del cuarto concursante que viajará hasta Honduras este mismo mes de febrero han sido el equipo de ‘Cazamariposas‘, que este viernes se despedía para siempre de la parrilla de Divinity.

Ivana Icardi

Nuria Marín y Nando Escribano han anunciado que la cuarta concursante confirmada del espacio es Ivana Icardi. La chica saltó a la fama en nuestro país por un idilio amoroso que mantuvo con Gianmarco Onestini en ‘Grande Fratello’ en el país natal del chico. El actual concursante de ‘El tiempo del descuento‘ en Telecinco compartió hogar con la chica y entre ellos se formó entre ambos una amistad muy especial que descolocó a la mayoría y que terminó convirtiéndose en una de las tramas más comentadas de la edición en Italia. Y es que en ese momento la chica mantenía en ese momento una relación con el futbolista argentino Luifa Galesio, una unión sentimental que se rompió cuando este comprobó que lo que unía a Gianmarco y su novia iba a ir a más.

Así fue su aterrizaje en España

Caricias, roces y mucha química estuvieron presentes en esta curiosa relación que a muchos recordó además a la que mantuvo Onestini con Adara Molinero en ‘GH VIP 7‘. ¿Estaba repitiendo el italiano la misma estrategia en España? De eso precisamente le acusó la italiana, que no dudó en aterrizar en nuestro país para estar presente en formatos españoles como ‘Sálvame’ o ‘Viva la vida’, criticando en los mismos la actitud de Gianmarco, con el que finalmente no tuvo nada. Además, no dudó en advertir públicamente a Molinero que estaba siguiendo la misma estrategia que con ella en Italia y la cosa podría terminar igual de mal. La chica confesó además que «no he dejado a mi novio con Gianmarco pero sí me ayudó a darme cuenta que no quería seguir», algo similar a lo que sucedió finalmente con Molinero en nuestro país.

¿Conocerá a Hugo Sierra?

Ahora, la hermana de Mauro Icardi (conocido jugador del PSG), se instala en un espacio de nuestro país y lo hace dispuesta a desenmascarar definitivamente a Gianmarco. Además, en Honduras se podría producir una situación bien curiosa y es que Hugo Sierra (expareja de Adara Molinero) y Helena Rodríguez, madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ podrían convertirse en concursantes del espacio, de forma que se podría a llegar a producir en ‘Supervivientes 2020’ el encuentro de la llamada «Adara italiana» con el exnovio y la madre de la misma. ¿Se situarán todos en contra de Gianmarco haciendo frente común o habrá conflicto por el italiano?