Jaime Caravaca, despedido de ‘La resistencia’: «Dejarse la piel a diario no es suficiente»

Jaime Caravaca, el popular animador del público de ‘La resistencia‘ que aparece recurrentemente en pantalla, ha acudido a las redes sociales para dar una información que «no tiene nada que ver con la comedia», tal y como advertía. Después de conocerse que el formato de Movistar+ renueva por tres temporadas más, ahora cuenta esta mala noticia: «He sido despedido, me han echado o ya no cuentan con mis servicios en ‘La resistencia’ en el que he estado cuatro años».

Jaime Caravaca, en ‘La resistencia’

Así lo ha contado el colaborador en un vídeo en sus redes sociales, a través del cual ha seguido exponiendo la situación: «Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo. Simplemente, quería agradecer a todo el mundo que, durante estos cuatro años, me ha acompañado, con todo el apoyo que eso conlleva», mostrando su cariño hacia las casi 100.000 personas que han visto su preshow en todo este tiempo.

«Es el momento de iniciar otros caminos, decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto», expone Caravaca, añadiendo que «hay sitios en los que ya no puedes crecer y toca explorar otras vías«. Durante este comunicado, ha aprovechado para comentar a sus seguidores que seguirá de gira conGrison, su gira en solitario y haciendo humor en sus redes sociales.

Cuatro años de subidón

Junto al vídeo, Caravaca ha escrito otro mensaje en la misma línea diciendo adiós a los resistentes. «Dejarse la piel a diario por algo cada día no siempre es suficiente. He sido despedido de ‘La resistencia’, que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño«, escribe en sus redes sociales. Rápidamente su mensaje se ha llenado de reacciones de seguidores tanto anónimos como conocidos mostrando todo su apoyo y animándole en lo que esté por llegar.