Jaime se juega la permanencia por primera vez en ‘Pasapalabra’, ¿conseguirá superar la ‘Silla Azul’?

Jaime, como es natural, se ha

enfrentado a la ‘Silla Azul’ con nervios. Era la primera vez que se jugaba su

permanencia después de perder en un rosco repleto de dudas que paralizaron a

ambos concursantes.





Luz ha sido la aspirante a

concursante que se ha batido en duelo contra Jaime. Ella ha venido de Huesca, es sociosanitaria y tiene una afición muy particular: “Todas las mañanas se

levanta y lee el horóscopo. Si lo que dice está bien, se lo cree. Y si no, como

si no lo hubiera leído”.

¿Quién habrá conseguido unirse al

equipo azul en el duelo jugado con las letras ‘l’ y ‘v’? ¡Descúbrelo!