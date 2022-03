Javier Urra traza el perfil psicológico de Vladimir Putin: "No está enfermo, es psicopático pero no psicótico"

"Realmente yo no he explorado a Vladimir Putin, no le he pasado un test, pero sí sabemos que nació en una familia muy humilde en un espacio muy reducido de 25 metros cuadrados y que no pudo tener mucha relación con sus padres.

Ahí puede ser que haya habido una falla de apego, de vínculo y desde luego espacial. Luego se fortaleció haciendo judo y otro tipo de deportes y se ha forjado un carácter que lo vemos en su comunicación no verbal. Fue seleccionado por la KGB, por lo tanto es un hombre duro, insensible poco empático y con dureza emocional.

Estuvo de alcalde un tiempo en San Petersburgo y perdió. Yo creo que ahí aprendió a manejar la mentira y otras artimañas. Lleva 22 años en el poder, sabe manejarse muy bien con el poder. No está enfermo, no es un psicótico, tiene dureza emocional es psicopático pero no psicótico.

Es muy narcisista, le ha gustado ir siempre a caballo mostrando el torso, nadar en el agua helada. Pero él tiene un criterio: yo, Rusia y el planeta. No acepta lo que pasó con la URRS ni lo que le digan los contrarios porque son sus enemigos y los que están alrededor no se atreve. Nos ha llamado la atención su aceleración. Entra en Ucrania y a las 24 horas está hablando de Suecia, de Finlandia, seguidamente haba de un tema nuclear. Es como si hubiera algo.

Vemos una cara muy embotada y ahí nos planteamos que podría estar tomando algún tipo de medicación porque tenga una neoplasia, un cáncer. Y un hombre que ha sido siempre muy frío y muy racional y que se maneja por todo el mundo sin embargo está ahora en la emoción. Y quiero decir que los sentimientos son un material inflamable. Se le podrá vencer, no se le podrá convencer pero nunca se le podrá humillar porque es un hombre con poder en y su país no le tiene por dictador ni por tirano. Atentos contra quién estamos luchando".