‘Jeopardy!’ baja tras su estreno, pero se mantiene como lo más visto y ‘This Is Us’ regresa líder de su franja

Hace una semana, ‘Jeopardy! The Greatest of All Time’ llegaba a la parrilla de ABC coronándose como líder absoluto del día. Este martes, el programa ha revalidado su éxito y su primera plaza, pese a descender -0,4 puntos y firmar un 1,9 y 13,51 millones de espectadores. No obstante, supera sin problemas a ‘Navy. Investigación criminal‘ y ‘Ellen’s Game of Games‘, que empatan con 1 punto.

‘Jeopardy! The Greatest of All Time’

NBC traía de vuelta los nuevos episodios de ‘This Is Us‘ y ‘New Amsterdam‘. La primera ha conseguido liderar su franja con 1,4 puntos y 6,64 millones de espectadores, imponiéndose a ‘FBI‘, que cede una décima hasta los 0,8. La ficción médica, por su parte, pese a marcar un 0,8 como ‘FBI: Most Wanted‘, no logra ser lo más seguido de las 10h, pues la serie policíaca la supera en espectadores. Por último, The CW traía de vuelta a ‘Arrow‘ y ‘Legends of Tomorrow‘, cosechando ambas un 0,5.

Adultos 18-49

NBC: 1,1/6

ABC: 1,0/4

CBS: 0,9/4

FOX: 0,6/3

The CW: 0,5/3

ABC

08:00 – ‘Jeopardy! The Greatest of All Time’: 13.510.000 [1,9/10] (1º) 09:00 – ‘Mixed-ish’: 3.660.000 [0,7/4] (3º) 09:30 – ‘Black-ish’: 2.430.000 [0,5/3] (4º) 10:00 – ‘Emergence’: 2.130.000 [0,3/2] (3º)

NBC

08:00 – ‘Ellen’s Game of Games’: 4.230.000 [1,0/5] (3º) 09:00 – ‘This Is Us’: 6.640.000 [1,4/7] (1º) 10:00 – ‘New Amsterdam’: 4.970.000 [0,8/5] (2º)

CBS

08:00 – ‘NCIS’: 10.000.000 [1,0/5] (2º) 09:00 – ‘FBI’: 8.580.000 [0,8/4] (2º) 10:00 – ‘FBI: Most Wanted’: 6.490.000 [0,8/4] (1º)

Fox

08:00 – ‘The Resident’: 3.920.000 [0,7/4] (4º) 09:00 – ‘Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back’: 2.120.000 [0,6/3] (4º)

The CW