Jero Hernández recuerda en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ cómo fue su primera vez en el concurso hace 20 años

Para ‘¿Quién quiere ser millonario?‘ habrá sido todo un honor contar con Jero en estos especiales de Antena 3, ya que es uno de los concursantes con más experiencia en televisión. Juanra Bonet ya le presentó explicando que había participado en 100 programas en ‘Saber y ganar‘, 250 en ‘Pasapalabra‘ y esta era su tercera vez en ‘¿Quién quiere ser millonario?’. En total, según informó el presentador ha ganado unos 270.000 euros en concursos.

Jero, en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

En su tercer paso por ‘¿QQSM?’, que tuvo lugar el miércoles 19 de febrero, Bonet le preguntó si ya se había gastado toda esa cantidad de dinero ganada. «Digamos que hay cosas… Lo de los agujeros es un tópico pero responde muy bien a la realidad», contó Jero, para acto seguido desvelar lo siguiente: «Me hace mucha ilusión volver a este concurso porque la primera vez que fui a uno fue a este. Hace exactamente 20 años».

Cuando se puso a contar aquella experiencia, Jero declaró que no llegó a conseguir nada de dinero: «Me llevé un llavero de la cadena», que entonces era Telecinco. El presentador quiso bromear al respecto: «¿Un llavero? Estábamos a tope con los presupuestos hace 20 años. ¿Tenía por lo menos tendría una llave con un apartamento en Torrevieja o un coche?». Pero no fue así. «La segunda fue ya en Antena 3 y lo presentaba Antonio Garrido. Me llevé 12.000 euros y fue la primera vez que gané dinero en un concurso», recordó el mítico concursante.

«No llegué a concursar»

En su tercera participación ya en 2020, Jero comentó antes de empezar: «Podemos volver a los orígenes o ir mejorando», a lo que Bonet respondió con humor: «Aquí no hay llaveros». Las preguntas fueron pasando y llegó una sobre el queso, y el concursante quiso contar otra anécdota de su primera vez en el programa: «La primera vez no llegué a concursar», puesto que le preguntaron qué era el gorgonzola y «yo no sabía hace 20 años que era un queso».

Finalmente, en su tercer paso por el concurso consiguió superar su cifra anterior pero no hacerse con el bote. Fallar una pregunta sobre tipos de puntada básica de costura a mano, hizo a Jero irse con 20.000 euros que tenía asegurados. No se quiso plantar con 30.000 y quiso seguir jugando por hacerse con 50.000 euros, pero su plan no salió como esperaba.