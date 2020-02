Jesús alardea en ‘First Dates’ sobre lo bien que toca a las mujeres: ‘Me llaman el Harry Potter del amor’

El programa de citas presentado por Carlos Sobera continúa dando la oportunidad a las diferentes personas que buscan encontrar a su alma gemela. No es la primera vez que en ‘First Dates‘ dos personas conectan a la perfección, el espacio lleva años haciendo alarde de su buena reputación y ha ayudado a los comensales a conocer gente nueva. Esto es lo que les ha ocurrido a Jesús y Sara, una pareja que venía cerrada ante la posibilidad de conocer a alguien compatible durante la cena.

esús y Sara en la decisión final de ‘First Dates’

La velada ha ido tan bien que su cita se ha puesto un poco caliente al hablar de sexo. Ambos se han confesado el tipo de cosas que les gusta y que no. «Yo sé tocar a una mujer. Me llaman el Harry Potter del amor», bromeaba Jesús frente a Sara, quien inevitablemente se sonrojaba porque es muy fan de la famosa saga.

«Eso no se le puede decir a una mujer porque no lo sabemos, del dicho al hecho, hay un trecho», ha asegurado Sara, tratando de rebajarle esa confianza que mostraba. Sin embargo, el comensal le insistía una y otra vez a su cita lo bueno que es en la cama: «Yo soy ingeniero técnico del amor, pero como hobby soy representante».

La decisión final

Jesús no creía mucho en las mujeres pero sí en el amor, pero gracias a la peluquera vuelve a creer en ellas. «Ha superado mis expectativas. Me he sentido cómodo y a gusto. Ha sido todo muy fluido y natural y eso es lo que buscaba. La verdad, no me lo esperaba», admitía Jesús ante las cámaras, lo cual también se ha atrevido a comentárselo a su cita: «Has roto todos mis esquemas». Al terminar su cita muy contentos, sin pensárselo mucho ha confirmado que quieren seguir conociéndose fuera del restaurante.