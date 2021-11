Jesús y Marina retoman su relación en ‘La última tentación’: «Es la persona que quiero»

‘La última tentación‘ concluyó en la noche del miércoles 3 de noviembre, en Telecinco, con un programa en el que se pudieron ver las hogueras finales de sus protagonistas. Una ronda de encuentros que culminó con aquel protagonizado por Marina García y Jesús Sánchez, quienes remataron su paso por el reality con su reconciliación, un año después de que ambos pusieran fin a su relación durante su participación en ‘La isla de las tentaciones‘, programa que García abandonó por entonces junto a Isaac Torres.

Marina trata de reconfortar a un emocionado Jesús en ‘La última tentación’

Al comienzo del encuentro, García señaló que su paso por el reality podría ser «suficiente» para que se reconciliasen, aunque «nos queda un largo camino por delante, pero esto ha sido un paso muy grande para que vuelva a confiar en mí. La confianza no se gana de un día para otro, viene poco a poco«. La sevillana recibió a su expareja con una sonrisa, antes de fundirse con él en un abrazo, con beso incluido, que emocionó profundamente a la gaditana, quien ni siquiera pudo contener las lágrimas. Sánchez confesó entonces que se presentaba con el mismo traje que lució en ‘La isla de las tentaciones’, dado que «quiero que se quede aquí todo enterrado, sea para bien o para mal». «Llevo la misma carcasa, pero no es el mismo interior. He crecido en todos los aspectos», observó el sevillana, algo con lo que coincidía García. «Ha habido momentos muy malos en esta aventura nueva. He tenido que superar cosas dificilísimas, encontrarme con la persona que destruyó mi anterior vida, pero vengo a cerrar un círculo», confesó Sánchez.

El sevillano manifestó que había visto «muy mal» a Torres, del que «lo que más coraje me da es que te hizo sufrir, pero también tuve la satisfacción de decir que no me equivoqué con él«. «Los demás me pintaron una percepción que no me creí y decidí que él fuera por su camino y yo, por el mío», añadía el participante, momento en el que García confesó que «yo siempre buscaba en él reacciones de Jesús». «Estaba ilusionada, enganchada, pero enamorada, no. No valoré cómo me trataba y me cuidaba Jesús, hasta que me hicieron la putada», valoró la sevillana, al hablar de su relación con Torres, antes de ver imágenes de su paso por Villa Playa con el catalán. «Yo entré con mucho dolor, mucha rabia, mucho rencor. Si he llorado, era porque recordaba lo mal que lo había pasado, pero eso no es amor», aclaró García, quien pudo ver con Sánchez la hoguera de confrontación de Torres y Lucía Sánchez, en la que admitían haber comenzado su relación mientras el primero estaba con la sevillana.

«A veces, volver a empezar es la única forma de olvidar de verdad» ???? Marina y Jesús deciden irse juntos y con ellos ponemos punto final a ‘La Última Tentación’ ???? #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/O0gEefOwkL — La Última Tentación (@islatentaciones) November 4, 2021

«Creo que ha sido el único amor de mi vida»

Jesús y Marina se despiden de ‘La última tentación’ con un beso

«Ha faltado que le haga daño a ella, para que diga la verdad», comentó García, tras ver el encuentro, del que se quedó con el consuelo de que «con todo lo que ha pasado aquí, se ha visto realmente quién es él y esto me ha servido de mucho, pero no quiero personas así a mi lado». «Cuando pasó todo esto, fui la primera que la ha apoyado, pero nunca tendré una amistad con ella, porque al final, aunque ha pasado todo esto, ella era consciente del daño que él me estaba haciendo y nunca ha empatizado ni un poquito conmigo», reconoció la sevillana, sobre la posibilidad de tener alguna relación con la gaditana. «Una amiga no le hace lo que le hizo. Creo que cuando Marina la perdonó, debería habérselo dicho. No tenía que haber sido tan cobarde para ver que lo deja y contarlo», opinó por su parte Sánchez, momento en el que Sandra Barneda apuntó que «a ti te falló aquí la persona que más te importaba y ahora estás aquí, perdonándola».

«Es la persona que quiero y me da igual lo que diga la gente, porque todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y yo soy feliz a su lado», declaró el sevillano, emocionado, tras lo cual ambos se fundieron en un largo abrazo en el que Sánchez susurró «quiero besarte todos los días. Lo siento». «Yo sí que lo siento. Te juro que no voy a hacértelo pasar más mal nunca», respondió su pareja. «¿Por qué le has dicho lo siento?», preguntó Barneda a Sánchez. «Porque llegué a odiarla. ¿Cómo pude llegar a odiar a una persona a la que quiero tanto? Me reía de ella con mis amigos, incluso me alegré cuando le pasaba algo malo», reconoció el sevillano, al que García «no le reprocho nada». La pareja apostó por abandonar juntos el programa, con el deseo de Sánchez de «irme limpio, sin cargos de conciencia». «Creo que ha sido el único amor de mi vida. Espero un camino superbonito, aunque va a ser complicado. Pero quiero que sea a su lado y empezar de cero», deseó García, antes de fundirse con Sánchez en un beso, después de que el sevillano arrojara la chaqueta de su traje al suelo.