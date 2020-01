Jono (‘First dates’) no se anda con rodeos: ‘Voy a sonar vulgar pero lo que mejor hago es comer pollas’

En el restaurante de ‘First Dates‘ hay noches en las que sube la temperatura cuando comienzan a hablar de sexo sus comensales. En la velada del miércoles 15 de enero, Jono, de 32 años, acudió al programa de Cuatro con ganas de conocer a un chico y sobre todo de hablar de sexo con él. Se encontró con Ian, un joven de 21 años que aunque parecía más cortado, dio bastante juego a la conversación.

Jono, en ‘First dates’

Jono confesó a cámara que Ian le parecía «un chico muy bueno, muy majo, educado y yo intentaba llevarlo a terrenos del sexo y espero no haberle asustado demasiado». Y es que el más mayor no se cortaba a la hora de sacar el tema del sexo en cualquier ocasión. «¿Te puedo hacer una pregunta personal?», le dijo Ian, a lo que Jono no tardó ni un instante en responder: «Soy pasivo si es eso lo que quieres saber. ¿Eres pasivo también?». Sin embargo, esa no era la pregunta, pues lo que quería saber era «si te gustaban normalmente mayores o jóvenes, porque como nos llevamos 11 años…».

Aunque no le cortaba, Ian sí que se veía sorprendido en algún momento y así lo declaró a cámara: «Cuando es tan explícito hablando de sexo es algo que me ha chocado porque yo lo veo algo muy natural, pero no lo he visto en su momento apropiado». Pero aún quedaba la frase más directa y explícita de Jono: «Voy a sonar vulgar pero hay una cosa que es lo que mejor hago, no sé si en la cama pero incluso en la vida, que es comer polla».

«¿Se te pone dura?»

Hablando de cómo le gustan a cada uno los chicos, Ian tenía claro que el hecho de que «sean cariñosos y buenos conmigo me parece atractivo». Una vez más, Jono quiso ser explícito y le preguntó: «¿Se te pone dura?». En lugar de achantarse, el joven respondió que afirmativamente: «Un poco, porque es algo tan masculino, tan elegante… Quedan pocos». Lo que quedó claro es que ambos acabaron contentos. Ian invitó a la cena y esto es lo que dijo Jono de él: «No tiene pinta de actor porno, pero igual va de buena gente y de repente me encuentro una sorpresa. Me hubiera gustado».