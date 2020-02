Jordi ‘El Niño Polla’ vuelve a ‘La resistencia’ y recuerda su episodio más incómodo con un policía

Dos años después de su primera visita, la entrevista más vista de la historia del programa, Jordi «El Niño Polla» regresó a ‘La resistencia‘ para presentar su libro «Sabiduría Poller». Ángel -su verdadero nombre- confesó que ahora lo reconoce «gente más mayor» por la calle gracias al programa de David Broncano, donde volvió a disfrutar de un rato de buen humor y recordó alguna anécdota relacionada con su profesión.

Jordi «El Niño Polla» volvió a ‘La resistencia’ dos años después

El actor porno reconoció que en España la policía es más laxa que en otros países, como Estados Unidos, a la hora de multar el sexo en lugares públicos. Con todo, confesó que la última vez había sido alertado por un agente: «Además me pilló follando a tope, no tenía excusa, me pilló con todo dentro», explicó ante las risas del público. Sucedió a las afueras de Barcelona: «Llegó un Guardia urbana y me dijo que me por qué no me iba unas calles más allá, que así no le tocaba a él«, ya que estaba en el límite municipal con Hospitalet. «Él lo que quería es que estuvieses fuera de su jurisdicción para no detenerte, claro, porque necesitaba una esposa con tres agujeros», bromeó Broncano.

Ese policía se fue a casa con el deber hecho y calentito. #LaResistencia Seguro que alguno del rodaje pensó que iba a sacar la porra. pic.twitter.com/Ox4H4mr1KJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 6, 2020

En su anterior visita ya había respondido a la pregunta del dinero, pero todavía no estaba «instaurada» la del sexo. El actor dijo que había mantenido 30 relaciones en el último mes: «Uno al día de media. Un día no, otro día dos, mitad en casa, mitad fuera…«. Ante la sorpresa de Broncano, replicó con humor: «No es tanto para ser actor porno, si fuera cómico pues a lo mejor…».

Candela Peña y Jorge Ponce recrean una escena

Para terminar, Broncano rescató una escena en la que Jordi interpretaba a un joven al que su madre daba la merienda. Rozando el surrealismo, Candela Peña y Jorge Ponce se presentaron en el escenario para recrear el momento en su versión trágica, bocadillo de Nocilla y vaso de leche incluido. «Ojo al homenaje, una escena tuya hecha por una actriz ganadora de tres premios Goya», recordó Broncano.

Seguro que alguien se acaba tocando con este vídeo porno. #LaResistenca Que alguien suba esto a PornHub pic.twitter.com/GXZiRazb6F — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 6, 2020