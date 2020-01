Jordi Évole da un pequeño susto al sufrir un principio de cataplexia en ‘El hormiguero’: ‘Me estoy curando’

*En elaboración

La noche del martes 29 de enero, Pablo Motos recibió en ‘El hormiguero‘ a Jordi Évole, quien acudió a presentar ‘Lo de Évole‘, su nuevo programa en laSexta. Un formato que se estrenará el domingo 2 de febrero y en el que se recogerán entrevistas a reclusos y exreclusos, entre ellos, el político Oriol Junqueras, para mostrar la vida dentro de una cárcel. Durante el encuentro entre ambos presentadores, sin embargo, Évole dio un pequeño susto a su anfitrión al darle un ataque de risa durante una de sus bromas, algo que podía desencadenar un mareo a causa de la cataplexia que padece el periodista.

Pablo Motos, preocupado por Jordi Évole en ‘El hormiguero’

En medio de la entrevista, Motos y Évole decidieron compartir algún delito que habían cometido en el pasado. «Les dije que era un trabajo para la universidad porque estaba estudiando periodismo y me soltaron», relató Jordi, al recordar cuando le pillaron robando «la banda sonora de la película ‘Barrio‘», tras lo cual el presentador del programa de Antena 3 compartió el intento de robo de una revista. «Iba con un amigo que se llamaba Justicia», declaró Motos, desatando una carcajada por parte de su invitado. «A ver si te vas a desmayar», comentó el presentador, perdiendo la sonrisa, al ver cómo Évole se tumbaba sobre su brazo, en la mesa, entre risas.

«Si, sí, me ha dado un poquito, pero me estoy curando. Es lo de la cataplexia», confesó Jordi, al reincorporarse, tras lo cual desveló que «ahora me desmayo menos porque me medico, pero sí, me desmayo un poquito». El periodista, de hecho, desveló su enfermedad en su visita previa a ‘El hormiguero’, tras lo cual relató que había mucha gente que mostraba excesiva preocupación por su estado de salud. «Hay una tendencia a pensar que tengo una enfermedad terminal», comentó Jordi, con ironía, antes de bromear con el hecho de que le habían dado el Ondas «en plan póstumo». «Si seguimos por ese camino, igual este año me dan el Princesa de Asturias», bromeó el invitado, quien lanzó un mensaje tranquilizador. «Será una cosa, seguramente, de por vida, pero no es nada grave. Así que dejen de decirle a mis padres si su hijo se está muriendo», declaró Évole.