Jordi González, foco de las críticas por sus errores en ‘Secret Story’: «Jubílate»

Muchos espectadores del debate de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ presentado por Jordi González han hecho una contundente petición tras la emisión del 14 de noviembre de 2021: la jubilación o sustitución del presentador encargado de conducir el ya mencionado espacio del reality. ¿Los motivos? Sus continuos errores, su apatía y sus posicionamientos con ciertos concursantes.

Jordi González en ‘Secret Story’

Las críticas surgieron, sobre todo, a raíz del fallo del presentador al llamar Sandra a Isabel Rábago, confundiendo a la extentadora de ‘La isla de las tentaciones’ con la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. «Parece que hay gente que quiere que en la casa no siga Sandra«, fue la frase de González que confundió a los concursantes. «Es complicadísimo desde aquí poder decirlo», rectificaba el presentador.

#Secret15N

Estoy viendo #SecretNoche10 de anoche y me pregunto ¿Es Jordi Gonzalez el peor presentador de la historia de la televisión? No es capaz de hacer ni un segmento del programa sin equivocarse o dejar en evidencia que no sabe absolutamente nada del programa que presenta. — Tony Villa (@sonamision) November 15, 2021

La gala de los domingos con Jordi González es a veces un auténtico rollazo. Es un presentador cansino, ataca a quien no le cae bien, es borde y parece que le cuesta presentar el debate. Yo pondría a Lara Álvarez, le daría mucha más energía al debate #CrisLu14N #CrisLu15N — El comentador ???????? ???????? (@soycomentador) November 15, 2021

Jordi González es una mierda de presentador! El odio que le tiene a ciertos concursantes se lo debería mirar.. #CrisLu14N — Atoriiiii ???? (@atori_ninja) November 15, 2021

Jordi González lleva equivocándose, cortando a los que están hablando y reculando en cada declaración que hace sobre los concursantes toda la noche #Secret15N #SecretNoche10 — dramabananna (@dramabananna) November 15, 2021

Madremia Jordi jubilate o vete de vacaciones, que presentador tan pésimo #SecretNoche10 — Rita La Cantaora ???? (@RitaLaC24230456) November 14, 2021

Jordi Gonzalez primero se olvida del nombre de una concursante y ahora pasa completamente del posicionamiento de Julen ???????????????????????? #SecretNoche10 — Dolores Lipanela (@callmepains) November 14, 2021

Y dice Jordi González, que no dan una en @SecretStory_es ???????????????? Y el qué está más perdido que una cabra en un garaje, es él.. Oes qué el del pinganillo, NÓ ESTÁ MUY CATÓLICO.. ????

Ni han hecho caso al posicionamiento de @8JULENGUERRERO ???????? Yo creo que están los Domingos turu ru — Marian (@Laprinc45100955) November 14, 2021

Cuantas veces se ha equivocados hoy Jordi Gonzalez ?? #SecretNoche10 — Pep (@PepEstepa) November 14, 2021

De verdad, Jordi González ES EL PEOR PRESENTADOR DE ESTE PAÍS. Por favor, Vasile jubílalo ya ES INSOPORTABLE. #SecretNoche10. — Srto Swift (@SrtoSwift) November 14, 2021

Porf ! Quitar a Jordi González de estos programas , se equivoca mucho , es apático, no pega nada , el pega para otro tipo de programa como debates — [email protected] (@Teresaasuncion7) November 14, 2021

Además de este fallo, Jordi González también quedó expuesto al no saber de qué iba disfrazado uno de los Gemeliers, algo que llama la atención si tenemos en cuenta que los disfraces que llevan son de la prueba semanal y con los cuales llevan horas ensayando para poder superarla. Por estos dos motivos, algunos usuarios de las redes sociales señalan que González «dejar en evidencia que no sabe absolutamente nada del programa que presenta«.

¿Comentario fuera de lugar?

No obstante, estas situaciones no fueron las únicas que chirriaron respecto a la forma de presentar el programa de Jordi González. El catalán también dedicó varios comentarios fuera de lugar a Cristina Porta. Uno de ellos fue cuando el conductor señaló que Porta había empujado a sus compañeros para ganar una prueba, sin haber comprobado si esto era real o no.