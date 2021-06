Jordi González reprende a la madre de Alejandro Albalá por su actitud en ‘Supervivientes’

El domingo 20 de junio, Telecinco emitió la undécima gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ con Jordi González, en la que el presentador contó en plató con la presencia de varios colaboradores, entre los que se encontraba Luca Onestini, hermano de Gianmarco Onestini, recién llegado tras su paso por Honduras. Por el contrario, Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, conectó en directo desde su casa, algo que propició que recibiera una reprimenda por parte de González cuando, a raíz de las críticas a su hijo, mostró una peineta a los presentes en plató que no salió en televisión.

Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, enfadada durante su intervención en ‘Supervivientes’

Alejandro Albalá se convirtió en uno de los temas de la noche a raíz de su tensión con Lara Sajén, después de que admitiera que la había nominado a pesar de la buena relación que mantenían. Un movimiento por parte del cántabro que realizó por pura estrategia, tal y como manifestó en directo, con el fin de librarse de estar en manos de la audiencia frente a concursantes como Gianmarco Onestini o Tom Brusse, algo que finalmente no le salió bien, dado que fue uno de los nominados, junto a la argentina y el marroquí. Un asunto que se discutió en plató, donde algunos colaboradores tacharon a Albalá de «cobarde», mientras que otros apuntaban a la posibilidad de que su madre, durante su visita a Honduras, le hubiera dado alguna información sobre la «fuerza» de los concursantes de cara a la audiencia.

«Aquí cada uno nomina a quien le da la gana, pero no pueden estar seis encima. Que haga lo que quiera», defendió Marta López, en medio de un debate en el que, de fondo, en plató, se podía ver a Paz Vega en plena conexión en directo. «Con respecto a Lara, creo que estaba su madre allí presente y le siguió dando igualmente a Alejandro», criticó Carlos Alba, palabras que Paz entendió mal, por lo que decidió hacer un gesto tan infantil como maleducado: una peineta. «¿Qué dice la madre? ¡Qué se te ve!», advirtió López, repitiendo el gesto de Guerra, mientras algunos de los colaboradores manifestaban su desconcierto y desagrado. «Está Paz haciendo unos gestos feísimos, delante de la cámara. Yo lo estoy viendo desde aquí y son gestos de muy mala educación», valoró el catalán, antes de dar pasó a una enfadada Guerra.

«Lo has entendido mal»

«No voy a consentir que se diga que yo he pasado ninguna información a mi hijo, porque no lo he hecho. Creo que pasar información a la gente, es lo peor que podemos hacer los familiares», manifestó Paz, indignada, ante un resignado presentador. La madre de Albalá defendió que «mi hijo es estratega, ya está», momento en el que González intervino para señalar que «nadie ha dicho» que hubiera pasado información alguna a su hijo. «El programa solo sospecha de Sandra Pica, no ha mencionado a nadie más», recalcó el catalán, mientras que López aseguró que «lo has entendido mal». «Han dicho que le han dado el día allí a Albalá, estando su madre», matizó la colaboradora, en referencia a las palabras de Alba. «Si hubiéramos dicho eso, lo mantendríamos. No tendríamos ningún problema en mantener algo que hemos dicho. Pero no lo hemos hecho», aseguró el presentador, quien zanjó el asunto manifestando que «todos los familiares se han comportado estupendamente».