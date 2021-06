Jordi González se disculpa con Alexia Rivas por no creer su malestar en ‘Supervivientes’

La noche del domingo 20 de junio, Telecinco emitió la undécima gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘, de la que Jordi González estuvo a cargo. Una cita en la que el presentador contó con la presencia de Alexia Rivas, entre otros colaboradores, con quien abordó un asunto inesperado: su falta de credibilidad a la hora de abordar el malestar que sufrió la leonesa al principio del concurso. Algo por lo que incluso el presentador llegó a disculparse con Rivas.

Alexia Rivas y Jordi González liman asperezas en ‘Supervivientes’

El programa emitió unas imágenes en las que, después de disfrutar de una quesada y un plato de espaguetis cortesía de la madre de Alejandro Albalá y el hermano de Gianmarco Onestini, tanto el cántabro como Melyssa Pinto acababan vomitando después de sentir malestar en el estómago, momento en el que la madre de Albalá y algunos de sus compañeros se mostraron preocupados por ambos concursantes.

«Me estoy acordando de la primera semana de concurso, cuando Alexia tuvo esa indisposición. Confieso que yo mismo llegué a dudar de tu palabra. Pensé: ‘¿no será que se quiere ir ya del programa?'», reconoció Jordi González, tras el vídeo. De hecho, el presentador fue objeto de multitud de críticas por su falta de empatía hacia Rivas, especialmente cuando hablaba con la concursantes. «Entonces, ¿ahora me pides disculpas?», quiso aclarar Alexia, sonriente. «Yo te pido perdón, sí. No tengo ningún problema», concedió el presentador, que justificó sus dudas al principio de la edición porque «te pasó enseguida».

«Es duro si el físico no te acompaña»

«Llevaba tres días vomitando y tenía el estómago muy mal. Para el mareo, tenías que tomarte lo que tenías que tomar y tenía el estómago destrozado, pero luego luché como una jabata, es con lo que me quedo«, confesó la concursante, quien apostó por que «habría aguantado mucho más, sé que estaba delgada, pero ojalá hubiera aguantado más». «¿Puedes entender esto que has visto?», planteó González, acerca del vídeo. «Al ver esto, me da muchísima pena, porque es tan duro cuando el físico no te acompaña…», comentó la leonesa, que alabó el hecho de «ver a Melyssa así y ver cómo está luchando», puesto que «me hace sentir orgullo por mi compañera y por Alejandro». «Se pasa muy mal cuando estás en esas condiciones. Un mal físico no se lo deseo a nadie y espero que sigan luchando», deseó Alexia.