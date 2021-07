Jordi González, sobre Marta López, en ‘Supervivientes’: «La conocimos como una facha»

La noche del lunes 19 de julio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ emitió su décimo quinta y última entrega, de la mano de Jordi González, en la que se contó con la presencia de varios exconcursantes y colaboradores del reality. Entre ellos, se encontraba Marta López, a quien el presentador lanzó un ácido comentario a raíz de una distendida conversación con Sylvia Pantoja.

Jordi González charla con Sylvia Pantoja y Marta López en ‘Supervivientes’

«Te he visto antes con pantalones y ahora te veo sin ellos. ¿Dónde los has perdido?», comentó González en un momento de la gala, hacia una elegante Pantoja. «No he hecho nada raro, ha sido culpa de Marta, que me ha dicho que me los quite», confesó la exconcursante del reality, momento en el que la aludida señaló que «está espectacular, venía toda tapada». «Tiene que lucirse. Mira qué piernas tiene. Han venido todas guapísimas», defendió la zamorana, haciendo referencia al resto de mujeres que la acompañaban en plató.

«Cómo ha cambiado Marta. La conocimos como una facha, una tía retrógrada y muy conservadora. Y mira en qué se ha convertido», lanzó entonces el presentador, con tono desenfadado, sin mirar hacia López, que dejó pasar el comentario. «Pero es que fíjate. Está muchísimo más guapa», insistía López, tras lo cual también añadió que «ahora toca echarte piropos a ti, porque te llevo viendo veintiún años y estás superjoven, estupendo». «Estás guapísimo», remató la exconcursante, sin hacer referencia alguna a las palabras de González.

El agradecimiento de Lara Álvarez

Apenas unos minutos antes, González recibió unas cariñosas palabras por parte de Lara Álvarez, que aprovechó la recta final de la edición para manifestar su agradecimiento hacia el presentador, antes de poner rumbo a España con los cinco finalistas y el resto del equipo. «Gracias no sólo hoy», manifestó Álvarez, ante los elogios del catalán. «También quería darte las gracias públicamente por todas las palabras que siempre tienes de cariño, de arroparnos a todos los compañeros de ‘Supervivientes’ de Honduras, porque sé que tienes constancia del duro trabajo que se hace aquí y siempre tienes ese guiño que tanto agradecemos a kilómetros de distancia», añadía la presentadora, un tanto emocionada.