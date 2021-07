José Antonio Avilés ataca a Olga Moreno por sus retoques estéticos: «No están bien hechos»

Una de las secciones que ha cogido cada vez más relevancia en ‘Viva la vida‘ es la del doctor José Manuel Gómez Villar. Este médico especializado en retoques estéticos se encarga de analizar las operaciones y retoques que se han hecho diferentes celebridades, explicando la técnica y el proceso. El programa se encarga de hacerlo desde el respeto y sin entrar a juzgar a los ejemplos que ponen.

Avilés critica los retoques estéticos de Olga Moreno

Por esto, una intervención de José Antonio Avilés provocó la incomodidad en el plató e hizo que el doctor Villar tuviera que intervenir. Se encontraban analizando el caso de Belén Esteban, concretamente, la técnica de microblading que se ha hecho en sus cejas. Avilés aprovechó esta ocasión para atacar, pero no a Esteban, sino a Olga Moreno.

«Hay algo muy importante que decía el doctor. Por ejemplo, Belén Esteban lo tiene bien hecho. Olga Moreno, no«, explicó, sin cortarse. El resto de los colaboradores no estaban de acuerdo con sus declaraciones, pero él continuó su argumentación: «En ‘Supervivientes‘ se le está notando. Olga Moreno tiene tatuadas las cejas y se le nota«. Sin embargo, al doctor Villar no le gustó nada su intervención y le terminó cortando.

Sin polémicas

«Nosotros estamos comentando los cambios, no si están hechos bien o mal. Simplemente los cambios. Nosotros no entramos en eso. En el caso de Belén Esteban, están bien hechos», zanjó el doctor. Además, explicó que es normal, en el caso de Olga Moreno, que se le hayan desgastado, ya que es una técnica que hay que retocar y ha estado muy expuesta al aire libre durante el concurso.