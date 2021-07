José Luis Moreno, en ‘Todo es verdad’ tras su detención: «Explicaré todo con documentos»

En la noche del 6 de julio de 2021, el programa ‘Todo es verdad‘ emitió una conversación en exclusiva con José Luis Moreno. En ella, el productor de televisión se defendió de las acusaciones y las negó todas. «Estoy bien y te agradezco tu llamada pero, como te puedes imaginar, ante una cosa de este tipo y con el secreto de sumario, pues no puedo decir nada«, empezaba diciendo a la redactora del formato de Cuatro.

José Luis Moreno

«En el momento que sepa dónde estoy y cómo estoy, pues no lo haré por teléfono, iré allí como lo he hecho siempre», aseguraba el ventrílocuo, dejando claro que visitará un plató de televisión para hablar todo lo ocurrido en cuanto se resuelva el asunto. «Ellos tendrán su verdad y yo tendré la mía. Y la verdad real será cuando la ley diga qué ha pasado, cómo ha pasado, dónde hay posibilidades de delito, quién lo ha cometido, etc», explicaba Moreno sobre todas las voces que se han alzado contra él.

«En lo que a mí se refiere, estoy tranquilo. Pero muy tranquilo tampoco puedes estar cuando ves que hay un revuelo como si esto fuera el fin del mundo», se sinceraba. «No puedes estar del todo tranquilo porque eres una persona popular, que lleva trabajando un montón de años. Tengo 74, y esto para mí es un sorpresón espectacular», añadía José Luis Moreno en su llamada. «Yo soy cabeza, en este momento, de una serie preciosa de televisión. Lo he sido toda mi vida de espectáculos, de series y esa es la realidad. Y lo otro ya lo dirán los tribunales», presumía, refiriéndose a ‘Glow and Darkness’.

Algo molesto

Durante la llamada, el productor televisivo se mostraba algo molesto con ciertas preguntas de la periodista de ‘Todo es verdad’. «Te voy a pedir, con todo el respeto y con toda la complicidad de una profesional, que no me insistas. Esto es demasiado serio y delicado para que el proceso se lleve con la seriedad y el rigor que deben hacerse estas cosas», decía él. «Estás pluralizando cosas que son absolutamente graves. Yo nunca he pedido un crédito a un banco que no haya existido. No me metas en ningún «habéis», por favor. Te ruego el mismo respeto que te tengo yo a ti», añadía Moreno, que también mencionó que explicaría «todo con documentos».