José y Adelina se casan a pesar de su crisis tras ‘La isla de las tentaciones’: ‘Me echó la bronca’

El amor ha triunfado entre Fani y Christofer pero, si hay una pareja de ‘La isla de las tentaciones‘ que ha demostrado la solidez de su amor, es la formada por José y Adelina. Ambos se fueron de la mano en la hoguera final tras una petición de matrimonio que se mantiene seis meses después.

No obstante, el tiempo posterior al programa no ha sido fácil. «Hemos vivido una experiencia difícil», apunta el guarda civil, al que no le hizo gracia ver a su novia desmelenarse en las fiestas de Villa Montaña. «Me echó la bronca al ver las imágenes», recuerda Adelina, que cree que se debe a que «no habíamos salido de fiesta los dos y quizás le chocó verme así». Sin embargo, tiene muy claro que no va a cambiar por un hombre: «Tiene que entender que yo soy libre de pasarlo bien y conocer gente».

Adelina y José, seis meses después de la última hoguera de ‘La isla de las tentaciones’

Este tipo de situaciones provocaron una crisis en la pareja hasta el punto de plantearse una ruptura. «Mi cabeza me hizo creer que Adelina se estaba olvidando de mí«, admite José. No obstante, tras recapacitar se ha dado cuenta de que su novia simplemente estaba pasando un buen rato. «Muchas veces nos engañan las ideas de nuestra propia cabeza», reconoce, ante la solidez de la joven: «O me acepta como soy o cada uno por su lado«.

Camino al altar

Por el momento no hay de qué preocuparse y esta crisis fue solo un pequeño bache en el camino. La boda sigue en pie y apunta a que se producirá más pronto que tarde. «Queremos que sea una boda tradicional, por la Iglesia», planea Adelina. «Yo quiero tener hijos el año que viene, y si queremos tener hijos tenemos que estar casados», añade José.

Para terminar, el guardia valora que ‘La isla de las tentaciones’ le ha hecho darse cuenta «de la mujer tan maravillosa que tengo al lado» y por ello afirma que solo puede estar agradecido. «Que seáis la prueba de que, cuando el amor es de verdad, no hay tentación que se ponga de por medio. Sed muy felices», les deseaba una emocionada Mónica Naranjo.