Joseba Apaolaza salió «de mala manera» de ‘Aquí no hay quien viva’: «Tenía la promesa de seguir»

La llegada de ‘Aquí no hay quien viva‘ a Netflix puso de nuevo a la ficción en boca de todos sus seguidores, hasta del propio elenco que formó parte de la mítica serie. Aunque podría pensarse que todos guardan un gran recuerdo del proyecto, al parecer, no es así. Joseba Apaolaza, quien interpretó durante la primera temporadas a Armando, el hijo de Concha, cargó contra los creadores de la ficción y aseguró que «incumplieron su palabra» al despedirle.

Elisa Drabben y Joseba Apaolaza en una secuencia de ‘Aquí no hay quien viva’

«Salí de la serie de mala manera porque yo tenía la promesa expresa de la productora para seguir. Entonces, hubo un cambio de opinión y me vi fuera de la serie», afirmó Apaolaza en una entrevista a Cope. El actor comentó que, aunque se trataba de un «compromiso verbal», le perjudicó gravemente a su carrera, ya que llegó a rechazar varios proyectos profesionales. Para él, su salida de la ficción fue una experiencia complicada: «Son temas pasados, pero que, en su día, me dolieron bastante«, comentó.

Respecto a la relación con el resto del elenco, el interprete confirmó que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de ellos: «Vuelves a casa con la esperanza de retomar el rodaje y seguir y, de repente, te dicen que no vuelvas. Tampoco te despides de tus compañeros, la relación termina ahí», afirmó. Al ser preguntado por el trato que recibió por parte de los responsables de la ficción y José Luis Moreno, Apaolaza lo tiene claro: «Esa serie y quien la dirigía tenía esa fama también, un poco de hacer y deshacer a su antojo y de maneras despóticas«, sentenció. De hecho, dejo entrever que estos comportamiento seguirían ocurriendo actualmente: «Eso es lo que había entonces y me temo que debe seguir siendo algo parecido».

A pesar de que fue todo un trampolín para él, el vasco asegura que no le gustaría participar en ‘La que se avecina‘, la ficción que continuó con la esencia de ‘Aquí no hay quien viva’ en Mediaset: «No tengo ningún interés especial, en concreto trabajar con José Luis Moreno«. Además, sacó pecho de su carrera profesional: «Afortunadamente, no me ha faltado trabajo«.

La historia se repite

Parece que la forzosa salida de Joseba Apaolaza de ‘Aquí no hay quien viva’ no fue la única. Al parecer, hubo otros actores que vivieron situaciones parecidas, incluso en su propia familia de la ficción. Su hijo en el mítico edificio, Daniel Rubio, que fue interpretado por Dani Ballesteros también tuvo que dejar el proyecto: «A mí me dijeron que saldría una temporada de la serie, pero sí que volvería«, confirmó en una entrevista para FormulaTV. «Me sorprendió la manera en la que lo hicieron, he terminado en otros sitios y han sido honestos conmigo».