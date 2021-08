Josep Pedrerol aclara su futuro profesional tras amenazar con dimitir por Messi y Ramos

A principios de agosto, la marcha de Lionel Messi del FC Barcelona revolucionó el mundo del deporte, hasta el punto de que los seguidores de ‘El Chiringuito de Jugones‘ recordaron la «amenaza» que Josep Pedrerol lanzó en el programa en caso de que el argentino y Sergio Ramos abandonaran el Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, algo que ya había pasado. Tras un par de semanas dando bombo al asunto, por fin el presentador confirmó cuál era su decisión definitiva acerca de su futuro profesional, en la madrugada del 19 y el 20 de agosto.

Josep Pedrerol, emocionado al hablar de su futuro profesional en ‘El chiringuito de jugones’

Tras recordar sus palabras acerca de su intención de dimitir si los dos populares jugadores abandonaban sus respectivos equipos de fútbol, Pedrerol quiso dejar claro que «hice una hipérbole». «Es una figura lingüística que se utiliza para exagerar algo y dar más fuerza al mensaje», justificó el presentador, que achacó sus palabras a su «sensación de que si se van los mejores, no me apetece estar aquí. Fue lo que dije». «Vista la que se ha montado, soy el primer sorprendido», admitió el barcelonés, antes de señalar al sentimiento que se había generado en los seguidores del programa «de que había prometido que me iba».

«Han sido unas semanas complicadas. He pensado en cómo sería mi vida dejando ‘El chiringuito’ y ‘Jugones‘ y he hablado con mucha gente», compartió Pedrerol, preocupado por entonces por «fallaros a vosotros, que sintierais que no cumplía mi palabra». «Era lo que más me dolía, que aquellos que me apreciáis, que nos seguís, sintierais que os estaba engañando. Me ha hecho dar muchas vueltas a todo», prosiguió el presentador, tras lo cual recordó la «llamativa» encuesta sobre su posible marcha que lo había dejado muy afectado apenas un par de días atrás. «Que ganase el ‘dimite’ también me llama la atención. Durante estos días también he aprendido muchas cosas», manifestó el barcelonés.

«Esto ha merecido la pena»

Pedrerol procedió entonces a destacar «el cariño que me habéis mostrado, la cantidad de mensajes que he recibido, qué bonito». «El programa tiene algo especial y esos mensajes hacen que esto merezca la pena y nos dicen que algo estemos haciendo bien, aunque nos equivoquemos«, declaró el presentador, un tanto emocionado, para después reconocer que «hay una parte como esta que me ha hecho pensar que merecía la pena continuar».

Asimismo, el barcelonés también se refirió a los «muchos mensajes desde el odio, la rabia, el rencor… aquellos que me quieren mal, deseando que me vaya». «He sentido presión, un poco. Gracias a todo por estar ahí, por apoyarme, por sentiros tan cerca. Esto ha merecido la pena», confesó Pedrerol, después de afirmar que «todo junto, me ha hecho recapacitar». «El apoyo que he recibido, el cariño, me ha hecho tomar la decisión. Aquellos que me tenéis mucha manía, también: me quedo», remató finalmente el presentador, poniendo fin a la emisión.