Juanjo Ballesta ataca de nuevo a María Patiño: «Ha salido por tu boca, que tienes sucia»

Juan José Ballesta ataca a María Patiño y su programa tras hacerse eco de un polémico vídeo. El actor compartió con sus seguidores unas peligrosas imágenes en las que se podía ver cómo iba a gran velocidad por la carretera, aunque no era él quien conducía sino sus amigos. Dichas escenas fueron recogidas por ‘Socialité‘, lo que enfureció al madrileño.

María Patiño, en ‘Socialité’

Tras lo sucedido, el intérprete estalló contra la presentadora del programa y le envió un contundente mensaje: «Patiño, tía, con lo bien que me caías. Más vale que no te acerques a mí en ningún evento que coincidamos, que a mí me importan tres cojones lo que te manden. Ha salido por tu boca, esa que tienes sucia, y cada uno es consecuente de sus actos«.

En lugar de disculparse por lo ocurrido, el actor natural de Parla volvió a lanzar dardos contra la cadena de Mediaset: «Solo puedo decir que ya me pediréis algo de Telecirco. La vida da muchas vueltas y tarde o temprano el tiempo pondrá a cada uno en el lugar que se merece. Lo único que os merecéis es que os cierren el programa y que no os quede otra que doblar el lomo si queréis euros», señaló.

Se salta la ley

A pesar de que fue el propio Ballesta quien subió dichos videos a su perfil, no le hizo ninguna gracia lo sucedido: «Vosotros no tenéis escrúpulos, ni vergüenza. Todo se verá«, sentenció. Además, trató de quitarle hierro al asunto señalando que, como estaba triste por un tema amoroso, sus amigos fueron a animarlo. Por último, la periodista, tras observar sus palabras, no quiso entrar a hacer ninguna valoración y decidió mantenerse en silencio: «Para mí sería muy sencillo contestarle, pero sinceramente no me gusta el tono y no quiero decir nada».