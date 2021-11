Juanma y Miki emocionan a Jordi Cruz y al público en la final de ‘MasterChef Celebrity’

El lunes 29 de noviembre, La 1 de Televisión Española emitió la final de ‘MasterChef Celebrity 6‘, que concluía con el duelo entre Juanma Castaño y Miki Nadal. Después de las risas protagonizadas por ambos a lo largo de la edición, los dos aspirantes sorprendieron tanto a los presentes como a la audiencia al presentar dos menús que hacían referencia a sus raíces, lo que propició que se vivieran momentos tremendamente emotivos durante la cata, que incluso provocaron las lágrimas de Jordi Cruz, por primera vez en la historia del formato. Un llanto que también caló en gran parte de la audiencia, que decidió compartirlo a través de las redes sociales.

Juanma Castaño le da su apoyo a un emocionado Miki Nadal en la final de ‘MasterChef Celebrity’

La emoción arrancaba cuando, en la cata del primer plato, inaugurada por Nadal, Pepe Rodríguez hizo referencia a los habituales gestos que el aspirante realizaba cada vez que entraba en las cocinas, cuando saludaba hacia distintos puntos elevados de la estancia. «Es una costumbre que cogí desde el primer programa para no sentirme solo», explicó el aragonés, tras lo cual añadió que, en cada esquina a la que saludaba, se imaginaba que estaba los seres queridos que había perdido: sus cuatro abuelos, su padre y su madre. «Aquí están contigo», apuntó el juez, ante lo que Nadal admitió que «era un código que tenía para mí, para animarme y estar tranquilo», palabras que emocionaron también a su hermano, atento desde la grada.

A continuación, llegó el turno de Castaño, quien presentó un plato inspirado en las cenas navideñas en casa de su abuela materna, cuya mención emocionó profundamente a su madre, atenta desde la grada. El aspirante apenas contuvo el llanto al recordar que eran cenas «en las que no había sillas para todos, había que encajar mesas para que todos cupiéramos en casa y donde estaban todo el día limpiando el marisco». «Hoy en día parece que te ponen un plato de bogavante en cualquier sitio. Pues, a mí esto me recuerda que lo comía solo una vez al año con toda la familia», remató Castaño, mientras su madre lloraba en la grada al recordar a su padre. «Mis abuelos lo han representado todo. Me enseñaron muchísimo y hoy he querido acordarme de ellos», reconoció el aspirante.

Qué forma de abrir su corazón por completo, de entregarnos toda su verdad. Nunca habíamos visto a @NadalMiki así, muy emocionante https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/uUhyrbET0A — MasterChef (@MasterChef_es) November 30, 2021

«Nos lo has dado todo»

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, emocionados con el relato de Miki Nadal en ‘MasterChef Celebrity’

Uno de los momentos más emotivos de la cata y comentados por los espectadores, sin embargo, llegó con el postre de Nadal, dedicado a su infancia. El aragonés tuvo que tomarse un tiempo antes de ser capaz de hablar al pensar en su progenitora, a la que también tuvo presente a la hora de recibir la chaquetilla. «Mi madre falleció este pasado febrero y este postre me trae a mi madre, su recuerdo, los desayunos con el vaso de leche con galletas que ella me preparaba», relató el aspirante, entre lágrimas, después de recibir el mudo apoyo de su compañeros. «Este plato me recuerda cuando ella se levantaba todas las mañanas, no solo cuando tenía cinco o seis años, sino hasta bastante mayor», explicaba emocionado el aragonés, quien esperaba que «lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado haciéndolo».

Las palabras de Nadal, de hecho, provocaron numerosas lágrimas en las cocinas, no solo entre sus compañeros, sino también incluso entre los jueces o a su propia hija, Carmen. «Nos has matado contándonos la historia de tu infancia, de la verdad de tus recuerdos», confesó Rodríguez, antes de probar la elaboración. «Llevamos veinticuatro ediciones de ‘MasterChef’ y a mí es la primera lágrima que se me escapa», reconoció Cruz, para después alabar lo «bonito» del discurso del aspirante, al igual que el hecho de que «hemos vivido esa historia contigo. Para mí esa lágrima que has soltado tiene mucho valor, como lo tiene el trabajo que han hecho los que están ahí arriba». «Hemos tenido una edición donde no solo ha habido humor. Tiene que haber gastronomía, pero si encima vas y le pones corazón, significa que nos lo has dado todo», concluyó el chef, agradecido tanto con Nadal como con el resto de aspirantes de la edición.