Julen da positivo en coronavirus y es desalojado junto a Inma del «pisito» de ‘Solos’

‘Solos‘ ha tenido que tomar una decisión de última hora, cambiando el rumbo del programa. El pasado 20 de julio, el equipo desalojó a los inquilinos del piso, Julen de la Guerra e Inma Campano. Esto cogió por sorpresa a los seguidores del programa, cuyo equipo aclaró que el motivo del desalojo había sido por las «medidas preventivas del covid-19». Esta explicación no bastó a los fans y, finalmente, Julen se encargó de contar lo ocurrido a través de su perfil de Instagram.

Julen e Inma abandonan el pisito de ‘Solos’

El extronista aclaró que había dado positivo en covid-19 y que, debido a esto, el equipo del programa se vio obligado a desalojarlos. «Lo que ha pasado es que ayer me hicieron el test de antígenos y di negativo, pero me empecé a encontrar super mal por la noche y tenía un poco de fiebre. Hoy me han hecho una PCR y he dado positivo«, explicó Julen a sus seguidores.

El positivo de Julen ha obligado a que el programa se acabara antes de tiempo. Aun así, él ha querido tranquilizar a sus fans y ha asegurado que no tiene síntomas graves. «Quiero deciros que estoy súper bien. Tengo un poquillo de fiebre, pero estoy genial. Gracias a todos los que estáis preguntando y os estáis preocupando, pero no pasa nada. Espero que os haya gustado mucho nuestro pasito por el pisito«, concluyó el extronista.

‘Solos on the beach’, próximamente

Este contratiempo llega cuando el programa gozaba un momento de amplio contenido, con Julen e Inma mostrando que tenían mucha química, Además, ‘Solos’ iba a cumplir en septiembre un año de emisiones sin interrupciones, que se ha visto cortado por este imprevisto. Todavía no se ha anunciado quiénes serán los sustitutos de Julen e Inma, que participarán en la versión veraniega del programa, ‘Solos on the beach’.