Julen de la Guerra rechaza tener una hora sin cámaras con Sandra Pica en ‘Secret Story’

‘Secret Story: Cuenta atrás‘ arrancó su cuarta cita con Carlos Sobera en la tarde del martes 5 de octubre, cuando el programa mostró a la audiencia el duro golpe que recibió Sandra Pica por parte de Julen de la Guerra. Animada por Luis Rollán, la catalana solicitó una hora sin cámaras con el madrileño, quien sorprendió a sus dos compañeros al rechazar la propuesta, sin compartir con ellos sus motivos.

Julen de la Guerra rechaza una hora sin cámaras con Sandra Pica en ‘Secret Story’ ante Luis Rollán

Rollán se reunió con Pica en el Cubo, donde manifestó que «vengo a hacer una petición que ya quedó registrada, pero tiene que confirmarla esta persona o la otra». «Esta señora tiene ganas, el otro tiene ganas», comentaba el sevillano, sin tapujos, solicitando la hora sin cámaras para sus dos compañeros. «A mí me tiene que coger con muchas ganas. Lo estoy pasando fatal», comentaba la catalana, para después reconocer que «no puedo hacer nada, tengo que cumplir una promesa a mi familia.

«Tengo una duda: ¿puedo pedir una cita con una persona que lleva dos días sin darme un beso?», lanzaba además Pica, quien terminó aceptando «la petición», antes de que Rollán acudiera a buscar a la otra parte. «Sandra Pica ha decidido que quiere tener una hora sin cámaras con el señor Julen de la Guerra para matarnos un rato», aceptaba la concursante, antes de reunirse con el madrileño en presencia del sevillano. Rollán volvió a recordar que «hice una petición formal, una hora sin cámaras para él y para ella. Ella ha dicho que sí…», momento en el que De la Guerra terminó interrumpiendo sus palabras. «Yo digo que no. Tengo mis motivos», confesó el madrileño, dejando a cuadros a su compañero, el cual quiso conocer sus razones, algo que De la Guerra le negó tanto a él como a Pica.

«¡Qué se vaya a tomar por culo!»

Ambos concursantes se retiraron entonces del Cubo, dejando a De la Guerra solo, confesando ante la audiencia la razón de su negativa. «Personalmente, sé lo que duro que es que tu exnovia se acueste con alguien. Si hay cosas que se pueden ahorrar, mejor que mejor», confesaba el concursante, para después matizar que «hablamos de Tom«. «A mí me pasó, era con imágenes y todo», añadía De la Guerra, haciendo referencia a su expareja, Violeta Mangriñán, quien protagonizó un «edredoning» en ‘Supervivientes 2019‘ con Fabio Colloricchio.

«A mí él no me debe nada ni yo le debo nada», matizaba, no obstante, el madrileño. Mientras, fuera del Cubo, una enfadada Pica despotricaba en su contra al recibir su negativa. «¡Qué se vaya a tomar por culo!», soltaba la catalana, nada más dejarlo a solas. «Aquí no me va a tocar los huevos y menos, él», añadía la concursante, que tuvo oportunidad de desahogarse con Rollán. «Llevo tres putos días preguntándole cada dos por tres qué le pasa. ¿Tú eres tonto, tío? ¿Quieres verme mal? Me piro a la otra habitación y es compañero más. Necesito un equilibrio mental», manifestaba Pica.