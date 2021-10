Julen se rompe al darse a conocer la nominación de Isabel Rábago en ‘Secret Story’

La noche del domingo 17 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de ‘Secret Story: La noche de los secretos‘, con Jordi González como presentador. En ella, el programa desveló el cambio en las nominaciones llevado a cabo por Julen de la Guerra y Luca Onestini, quienes salvaron al italiano y, a cambio, subieron a la palestra a Isabel Rábago. Una decisión que, de hecho, había mantenido muy cabizbajo al madrileño, por lo que de nuevo rompió a llorar ante la tranquilidad de la «nueva» nominada.

Isabel Rábago descubre su nominación en ‘Secret Story’

El programa emitió un breve extracto de lo que Onestini y De la Guerra habían vivido a solas, en la recta final de la gala del 14 de octubre, ante todos los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, momento en el que la afectada no borró su sonrisa y asintió, conforme con la decisión de sus compañeros, mientras el madrileño lloraba en silencio. «Llevo tres días fatal. Lo primero que quiero hacer es pedirle perdón a Isa», manifestó De la Guerra, cuando González le dio paso, momento en el que Rábago quiso interrumpirlo. «No te lo voy a permitir. Cariño, esto es un juego», declaró la colaboradora, tajante.

«La conclusión a la que he llegado es que tenía que haber sido valiente y haberme metido a mí mismo y no perjudicar el concurso de nadie», reconoció el madrileño, cabizbajo, a quien su compañera señaló que «no tiene por qué pedir perdón». «Sabíamos que había pasado algo, pero no sabíamos qué. Es un juego y acatamos las normas. A algunos de mis compañeros ya les había dicho que estaba segura de que estaba nominada esta semana«, manifestó Rábago, tras lo cual recalcó que «no te arrepientas de nada. Y si has estado estos días así, por mí, te mato, porque da igual». «Me dolió en el alma haber metido a Isa, porque me llevo muy bien con ella. Me parece una persona muy necesaria para estar aquí, se preocupa por todos un montón y sentí que la había fallado», confesó De la Guerra.

Así ha sido la reacción de Isabel al enterarse de que estaba nominada #SecretNoche6 pic.twitter.com/99N6iJPrtk — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

«Hay gente que no tiene conciencia»

«Estoy muy orgullosa de haber estado aquí seis semanas, de que no haya salido nominada por la casa. Es una nominación directa y eso es lo que me voy a llevar», recalcó la cántabra, muy segura. Sin embargo, la buena actitud de Rábago contrastó con el enfado de Lucía Pariente quien, a raíz del vídeo, achacó la decisión de nominar a Rábago a Onestini, a quien acusó de «lavarse las manos y echarle toda la mierda a Julen», puesto que el extracto que habían visto mostraba al italiano susurrando el nombre de la cántabra antes de que su compañero lo confirmase ante la organización, sin mostrar la conversación previa entre los dos. «Hay gente que tiene conciencia y, otra, que no la tiene», replicó la madrileña, tras lo cual añadió que «hay gente que tiene formas y otra que no tiene ética», antes de enzarzarse en una disputa con un calmado Onestini. «Todo lo que dice la señora Pariente, honestamente no me toca, porque intenta provocarme cada día», defendió el italiano.