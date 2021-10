Julen se sincera con Lucía Pariente en ‘Secret Story’: «Me ha decepcionado mucho»

‘Secret Story: La noche de los secretos‘ vivió una nueva cita en la noche del 24 de octubre, en la que el programa mostró algunos tuits del exterior, escritos por Lucía Pariente, en referencia a algunos concursantes, entre los que se encontraba Adara Molinero. La madrileña recibió un mensaje sobre su relación con su padre, que no solo le provocó un ataque de ansiedad, sino que también fue criticado en plató, donde Miguel Frigenti se mostró muy duro con Pariente, a quien también dedicó unas palabras Julen de la Guerra, desde la casa, a raíz de su estrecha amistad.

Lucía Pariente escucha la crítica de Julen de la Guerra en ‘Secret Story’

«¿Puedo decir una cosa, si me lo permites?», intervino De la Guerra, en un momento de la gala, dirigiéndose al presentador, que accedió a cederle la palabra. «Pienso que los amigos se tienen que decir lo bueno, pero los buenos amigos, cuando alguien comete un error, también lo tienen que decir«, confesó el madrileño, tras lo cual dejó claro que «soy muy amigo de Lucía y creo que, si Miguel con dos comentarios que hizo a dos compañeros de aquí, cayó en un nivel bajo para mí, hoy Lucía me ha decepcionado mucho«.

«Sé que es una mujer que va a rectificar, que tiene esa capacidad, pero creo que, en la vida, hay que tener elegancia cuando uno gana, pero hay que tener más cuando uno pierde», opinó el madrileño, sobre su antigua compañera, quien escuchó todas y cada una de sus palabras desde el plató. «Creo que, lo que hemos visto, está fuera de lugar», concluyó el concursante, despertando un aplauso entre el resto de habitantes de la casa de los secretos, al igual que en el plató. De hecho, a pesar de conocer que estaba nominado junto a José Antonio Canales Rivera y Sandra Pica, al concluir la gala, el madrileño confesó que «lo que más me ha chocado ha sido lo de Lucía».

«Puedes dar juego, pero tampoco a esos niveles»

Asimismo, Molinero también tuvo la oportunidad de hablar del asunto en el directo, cuando quiso saber quien había acudido a apoyarla, después de que leyera el tuit de Pariente, puesto que «se me empezó a nublar todo y no sé ni dónde ha sido». La madrileña también mantuvo una breve conversación con De la Guerra y Pica, ante quienes admitió que el hecho de «que mi padre haya podido decir algo, me raya». «Se lo contaste a Lucía porque es normal que nos desahoguemos», señaló la catalana.

Molinero recordó que, en su conversación con Pariente sobre su padre, «sacó ella a mi padre y le dije que no teníamos relación», al igual que desveló el hecho de que la madre de Alba Carrillo le habría dado el consejo de reconciliarse con él. «¿A qué viene que lo saque ahora?», cuestionó Molinero. «Ha estado fuera de lugar, totalmente. Y más contigo, que tampoco ha tenido nada malo», opinaba entonces De la Guerra, ante lo que la madrileña planteó sobre Pariente que «no sé por qué se tiene que cebar así con las personas. Puedes dar juego, pero tampoco a esos niveles».