Justin Chambers será Marlon Brando en la miniserie sobre «El Padrino»

Un año y medio después de su abrupta salida de ‘Anatomía de Grey‘, Justin Chambers prepara su vuelta a televisión nada menos que interpretando a Marlon Brando. Según informa Deadline, el actor encarnará al icono del cine en ‘The Offer, la miniserie de Paramount+ que relatará el rodaje de «El Padrino» de Francis Ford Coppola a partir de las experiencias del productor Al Ruddy.

Justin Chambers será Marlon Brando en ‘The Offer’

Chambers se une así a Miles Teller (‘Too Old to Die Young‘) y a Dan Fogler (‘The Walking Dead‘), que interpretarán a Ruddy y Coppola respectivamente en la ficción. Escrita y producida por Nikki Toscano (‘Hunters‘) y Michael Tolkin (‘Fuga en Dannemora‘), ‘The Offer’ estará compuesta por diez episodios en los que se detallará cómo la novela de Mario Puzo se convirtió en un clásico del cine gracias a, en gran medida, la magnética interpretación de Brando como Vito Corleone.

Un año y medio de secretismo

Desde su marcha de ‘Anatomía de Grey’ tras quince temporadas a finales de 2019, Chambers se ha mantenido en un perfil bastante bajo y apenas ha ofrecido declaraciones a los medios. Su última aparición en pantalla fue durante un episodio emitido en noviembre de ese mismo año, pero nada hacía augurar de que iba a ser la última vez que le viésemos. De hecho, su salida no se anunció oficialmente hasta dos meses después, algo que despertó las especulaciones sobre las razones que habrían llevado a la responsable de la serie de Shondaland a prescindir del actor que durante tres lustros interpretó a Alex Karev, uno de sus personajes más queridos.

Posteriormente, concretamente en marzo de 2020, Chambers «regresó» al drama médico de ABC para despedirse de la audiencia, aunque en esta ocasión sólo pudimos escuchar su voz en off explicar por qué Karev se marchó de manera tan repentina dejando atrás a Jo (Camilla Luddington), su mujer. Una explicación que, por cierto, no acabó de gustar a los fans de la serie.

«No hay un buen momento para despedirme de una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años», declaró Chambers en su momento en un comunicado difundido en los medios. «Desde hace algún tiempo, sin embargo, tenía ganas de diversificar mis papeles y de buscar nuevas opciones para mi carrera. Y, ahora que cumplo 50 años y que he sido bendecido con mi extraordinaria esposa y mis cinco maravillosos hijos, creo que es el momento.»