Karlos Arguiñano relata las discusiones con su padre por su ideología política

Karlos Arguiñano, en su paso por ‘laSexta noche‘, habló abiertamente de cómo era la relación con su padre pese a sus diferentes ideas políticas. El cocinero y presentador de ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano‘ mostró su lado más personal y confesó cuáles eran sus orígenes: «Yo vengo del metal, yo vengo de un pueblo obrero total«, señaló.

José Yélamo y Karlos Arguiñano, en ‘laSexta Noche’

Arguiñano continuó dando detalles de su progenitor: «Mi padre era muy pobre, pero era muy de derechas, tampoco lo entendí nunca«. Asimismo, señaló que aunque tenían el mismo origen humilde pensaban de maneras diferentes, lo que provocaba grandes discusiones entre ellos «Discutíamos mucho, también estuvo en la División Azul, me negaba el Holocausto y gritándome». Por último, aclaró que sigue pensando como cuando era joven: «Yo vengo del mundo obrero, del mundo del buzo y la soldadura, del cincel y el martillo y eso no se me ha quitado. Al final me he hecho empresario, pero tengo el puntito ese rojillo que tenía cuando tenía 16 o 17 años».

El vasco dedicó unas palabras a su compañero de profesión Dabiz Muñoz y apoyó la decisión de subir el precio de su menú: «No tiene que dejar de investigarse en la cocina, a mí me parece muy bien lo que hace Dabiz Muñoz, Martín Berasategui […], me parece muy interesante». «Si han subido de precio no es para ganar más, probablemente es para cubrir gastos», declaraba. Además, apuntó que según su experiencia para ofrecer un buen servicio es necesario contar con un gran equipo: «Yo que hace 30 o 35 años estaba en lo de la alta cocina te puedo decir que es una cocina muy cara, porque para dar de comer a 30 personas tienes a otros 30 en la cocina».

Crítica a los políticos

Arguiñano trató, también, el asunto de la subida de los precios: «No es solamente la luz, sube la luz, sube la gasolina, suben un montón de cosas». El chef confirmó sentirse decepcionado con la actuación de los políticos españoles: «No les veo que se unan para el bien común, se unen para el bien propio». Además, aseguró que estos no se habían unido ni en la pandemia: «Yo cambiaría totalmente a los políticos, a todos, que vengan otros«.