Kike Mateu, colaborador de ‘El Chiringuito’, infectado por coronavirus

Kike Mateu, periodista de Intereconomía Valencia y Las Provincias y habitual colaborador de ‘El Chiringuito de Jugones‘, es el periodista infectado con coronavirus, con el que ascienden a 12 los casos en España. Así lo ha comunicado Josep Pedrerol este mediodía en ‘Jugones‘, dando paso a un vídeo del propio locutor desde el Hospital Clínic Universitari de Valencia.

El periodista se contagió el pasado miércoles 19 de febrero en Milán, donde cubrió el encuentro de la Liga de Campeones entre Atalanta y Valencia. «Soy el paciente cero de coronavirus en Valencia», ha explicado el propio Mateu, con mascarilla y aislado en la habitación del hospital. «Maldita la gracia y la suerte», ha lamentado.

«Teniendo en cuenta que hubo más de 2.300 valencianistas allí es lógico pensar que lo que me ha ocurrido a mí le pueda ocurrir a cualquiera«, ha explicado el periodista, consciente de que el virus ha comenzado a extenderse en España. Con todo, ha hecho una llamada a la calma: «Yo estoy muy bien«, ha aclarado sobre lo que considera «una especie de catarro que no tiene mucha más importancia. Me tiene más aburrido que otra cosa por el aislamiento».

Consejo a los aficionados ches

Mateu ha trasladado un consejo a todos aquellos aficionados que experimenten algún tipo de síntoma tras su viaje al norte de Italia. «Las prescripciones son muy claras: llamar al 112, que es lo que yo hice primero, y, si la situación médica no es buena, ir al hospital«. El periodista dejó de ir trabajar y evitó así un contagiar a otros compañeros: «La mejor noticia es no haber infectado a nadie más», ha celebrado dejando claro de nuevo que, en todo caso, «el virus no es letal».