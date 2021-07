Kiko Hernández condena las palabras de Terelu Campos y Carmen Borrego sobre Mila Ximénez

A los colaboradores de ‘Sálvame‘ no les ha gustado nada las declaraciones de Terelu Campos y Carmen Borrego sobre el fallecimiento de Mila Ximénez. Ambas hicieron una entrevista en la revista Lecturas, donde posan en bañador y hablaron sobre la periodista. «Tengo grabada su mirada de socorro y eso es muy duro», fue una de las respuestas de Terelu Campos.

Kiko Hernández, muy enfadado con Terelu y Carmen Borrego

Kiko Hernández, Belén Esteban y Lydia Lozano han asegurado que no es el momento de hacer este tipo de entrevistas y consideran que están usando el recuerdo de Mila. El exconcursante de ‘Gran Hermano 3‘ ha sido el más crítico, explicando que no es lo mismo acordarse en directo de su compañera, como han hecho en muchas emisiones, que dar estas declaraciones a una revista.

«En una entrevista posando en bañador a mí me sobra. Vamos a dejar descansar a Mila, vamos a dejarla descansar, ¿vale? Me parece innecesario, me parece improcedente y me parece de mal gusto. Ya está bien. Porque, si tanto queríais a Mila, también hay que querer a la gente que rodea a Mila, estoy hablando de familia y amigos. Ellos quieren que se deje ya descansar el nombre de Mila Ximénez», argumentó muy enfadado Hernández.

Condenan el reportaje

Belén Esteban también ha estado de acuerdo en que no era el momento para dar ese tipo de declaraciones: «Yo no voy a decir lo que tiene que decir cada uno. […] A mí también me preguntan por ella y yo digo que la echo de menos, punto. Que la echamos de menos». De nuevo, Kiko vio conveniente reiterar que a la familia no le gustan nada este tipo de reportajes.