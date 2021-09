Kiko Hernández estuvo a punto de fichar como concursante de ‘Secret Story’

El 16 de septiembre, Kiko Hernández regresó a ‘Sálvame‘ tras sus vacaciones, envuelto en especulaciones sobre su posible abandono del programa, algo que quedaba entonces desmentido. En un momento de la tarde, el madrileño se mostró implacable en contra de Bigote Arrocet, destapando no solo ciertas cosas que María Teresa Campos le habría desvelado sobre su relación con el chileno, sino que también confesó haber estado a punto de cerrar su fichaje como concursantes de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, lo que habría provocado que coincidiera con el propio Arrocet.

Al hablar del chileno, Hernández reconoció que «me he callado por respeto a María Teresa Campos, pero ahora lo voy a contar todo«, antes de lanzar sus duras críticas contra Arrocet. «Yo voy a decir lo que es él y las veces que ha gritado a María Teresa Campos», desvelaba el madrileño, enfadado. «Ha tenido que intervenir mucha gente para que la cosa no fuera a más», prosiguió el colaborador, implacable, al cual «una persona me ha contado las veces que este señor le ha faltado al respeto, gritándole, y le han tenido que echar de su casa«.

«¿Que has estado por pena con María Teresa? Pena es lo que dabas tú y pena para lo que me pedías el dinero», atacó Hernández, enfadado, antes de asegurar que Campos «pasó miedo» en algunos momentos de su relación. «Yo he estado a punto de cerrar el entrar en ‘Secret Story’. Estuve a punto de entrar la semana pasada», desvelaba entonces Hernández, después de señalar que «he hablado con Teresa mucho con Bigote y no tiene por qué mentir». «Si yo hubiera entrado, este señor habría salido por la puerta, porque no tendría dónde meterse«, aseguraba el colaborador, quien apostaba que, en caso de haber coincidido en el concurso con el chileno, «le habría dado cuatro datos por los que se tendría que ir de España».

«Tiene suerte de que Teresa no hable»

«Para que luego me tenga que comer un vídeo de este señor en el que dice que yo miento. Tú eres un indeseable«, estalló el madrileño, visiblemente molesto. Asimismo, Hernández aprovechó para dejar las cosas claras a Edmundo: «¡a una mujer no se le grita, no se le hacen otras cosas y, a una mujer con una edad, menos todavía!». «Te aprovechaste de su situación y de lo enamorada que estaba de ti. Sinvergüenza», añadió el colaborador, tras lo cual quiso dejar claro que Arrocet «tiene mucha suerte de que Teresa no quiera hablar, porque si un día dice que habla de Bigote, te juro que se te abren las carnes»