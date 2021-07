Kiko Matamoros estalla y ataca a Telecinco por el «adoctrinamiento» con Rocío Carrasco

Kiko Matamoros sigue en sus treces. El miércoles 7 de junio, Rocío Carrasco se estrenaba como nueva defensora de la audiencia en ‘Sálvame‘, lo que se erigía como un fichaje polémico que dividía a los colaboradores. Entre ellos, el propio Kiko Matamoros fue quien protagonizó un duro encontronazo con la hija de Rocío Jurado.

El colaborador volvía a incidir en el episodio de la paliza . Hablando de la brutal pelea que madre e hija protagonizaron en 2012 y que terminó definitivamente con la relación entre ambas, Matamoros criticó a Rocío Carrasco por relatar ese episodio en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. «No se puede resucitar públicamente su pasado ni hacer pública sentencias«. Una discusión que provocaba un polémico enfrentamiento entre ambos. «Sin contar eso no se habría entendido nada«, le respondió Rocío entre lágrimas.

Un comentario que había abierto la veda y ante el que Kiko Hernández rompía una lanza a favor de ella. El tertuliano cuestionaba a su compañero por no hablar de la responsabilidad como padre de Antonio David Flores, quien intentó vender la pelea entre madre e hija. «No ha actuado bien como padre y ha perjudicado a sus hijos con algunas actuaciones«, reconocía finalmente Matamoros durante la tarde del viernes 9 de junio.

Ataca a Telecinco por su «adoctrinamiento»

Además, el colaborador reconocío que se había equivocado en creer la versión del andaluz. «He podido errar porque me creí la versión de Antonio David y pedí perdón por eso». Un mea culpa que aceptaba ante sus compañeros. Pero no terminó todo aquí. El tertuliano aprovechó para hablar del toque de atención de Jorge Javier Vázquez, cuando dijo que Rocío Carrasco debería de haber estado en silencio y callarse el sufrimiento en relación a su hija Rocío Flores.

«No entendí y sigo sin entender ese reproche que me hace Jorge, porque no tiene nada que ver con lo que yo le digo a esta señora. Venir a decir que no han servido de nada 60 horas de docuserie… Hombre». También aprovechó para calificar de «adoctrinamiento‘ a Telecinco. «Cuestiono el debate del ‘docudrama’, porque no hay debate y porque no me interesa el adoctrinamiento«, aseguraba en pleno directo.