Kiko Rivera abandona las redes tras acudir a ‘Viernes deluxe’: «No estoy al 100%»

La intervención de Kiko Rivera en ‘Viernes Deluxe’ no ha dejado indiferente a nadie. El DJ tomó asiento en el plató de ‘Viernes deluxe‘ para contar los dramas con su familia y tuvo un enfrentamiento con Anabel Pantoja. Parece que Rivera no estuvo a gusto con el ambiente ni los comentarios que hizo el público sobre la entrevista. Como resultado, el Dj ha decidido distanciarse de las redes durante un tiempo.

Kiko Rivera desaparece de las redes

«Querida familia virtual voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo. Lo que viví ayer fue lamentable. Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100%, mentalmente hablando. Ayer me sentí incómodo porque no sabía que iba a suceder eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas. Si no les gustaron las cosas que dije… Pero así es la vida y no siempre es de color de rosa», compartió el hijo de Isabel Pantoja a través de su Instagram.

Aun así, el Dj ha asegurado en sus comentarios que volvería, pero que necesitaba un tiempo desconectado. No solo va a dejar Instagram sino todas las redes sociales, incluyendo Twitch. Todo esto llega con la noticia de que el Dj había ratificado la denuncia contra su tío Agustín Pantoja, alejándose aún más de su familia materna y lapidando una posible reconciliación con su madre.

El enfrentamiento con Anabel Pantoja

El equipo de ‘Sálvame‘ animó a Anabel Pantoja a que acudiese a plató con su primo para poder reconciliarse. Pero la situación fue la contraria, con los primos discutiendo en directo y dejando claro que su relación cada vez estaba más rota. Anabel Pantoja aseguró que no va a romper su relación con Isabel Pantoja, algo que molestó mucho a Kiko Rivera.