Kiko Rivera estalla contra ‘Socialité’: «Sois una pesadilla de cojones; viva Antena 3»

La actualidad no para de perseguir a Kiko Rivera. Si recientemente el sevillano se veía obligado a encajar los rumores sobre su posible infidelidad durante una fiesta celebrada en Matalascañas, ahora ha vuelto al candelero de la mano de Teresa Rivera, quien el sábado 16 de octubre acudía a ‘Sábado Deluxe‘ y soltaba una gran bomba al aseverar que Isabel Pantoja le habría sido desleal a Paquirri con otra mujer. A raíz de esta entrevista, el equipo de ‘Socialité‘ decidía acudir a la casa del hijo de la Tonadillera para conocer sus impresiones, algo que sentaba realmente mal a este.

Kiko Rivera graba con el móvil a la reportera de ‘Socialité’

El que fuera concursante de ‘GH Dúo‘ se dejaba ver en el balcón y no dudaba en arremeter contra la reportera del programa de La Fábrica de la Tele: «Sois una pesadilla de cojones», espetaba visiblemente enfadado mientras grababa con su teléfono móvil. Una actitud que no gustaba a la conductora del espacio, María Patiño, que no comprendía cómo estaba actuando Rivera: «Esto no lo puedo entender. ¿Y ahora qué hacemos? Ayer se sienta su tía, habla sobre su madre, nosotros a partir de ahí lo que hacemos es trasladar lo que cuentan los protagonistas y añadir lo que hemos descubierto», exponía.

Pero la colaboradora de ‘Sálvame‘ no era la única en cargar contra el cantante, ya que Laura Roigé, encargada de cubrir el directo en cuestión, señalaba con contundencia la conveniencia de Kiko para hablar solo previo cobro: «Si él tiene la oportunidad de ir a los platós de televisión y hacer exclusivas para rentabilizar todos los problemas familiares que tiene es porque estamos aquí muchos compañeros, no solo yo, esperando a sus palabras. Sabemos que no le gusta hacerlas gratis, sino cobrando. Igual tan pesadilla no somos cuando le interesamos para que vaya incrementando sus ganancias», sentenciaba ante la atenta mirada de Patiño.

Kiko Rivera responde en sus redes

Kiko Rivera decidía desahogarse con sus seguidores a través de un directo emitido en sus redes sociales, en el cual afirmaba que «no hay que ser pesado y hacer acoso como hacen ellos. (…) Yo tengo derecho a hablar y a contar lo que a mí me salga de mis cojones, pero nadie tiene que estar debajo de mi casa veinticuatro horas«. Asimismo, atacaba a Telecinco destacando los contenidos de la cadena rival. «Viva Antena 3. Me mola mucho. Veo muchísimo sus programas: ‘Tu Cara me Suena‘, ‘Mask Singer‘…», añadía, no sin antes acabar diciendo que insultará «todo lo que quiera, igual que lo hace la gente».