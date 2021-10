Kiko Rivera, tras la muerte de doña Ana y la boda de Anabel Pantoja: «Váyanse a la mierda»

El drama familiar en el clan Pantoja no deja de acentuarse a cada día que pasa. Desde el fallecimiento de doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, la historia ha dado un giro de 180º en muchos de los problemas que acontecían entre la tonadillera y Kiko Rivera. Además, la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez ha sido otro de los motivos que han avivado la llama de los reproches.

Kiko Rivera

72 horas después de todos estos acontecimiento, Kiko Rivera ha reaparecido en redes sociales tras haber estado desconectado desde entonces. El DJ lo ha hecho promocionando su canción «Te extraño» y lanzando algún que otro recado. «No he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán las correctas o no, pero son mías y nada más que mías«, escribía el hijo de Isabel Pantoja.

«Gracias por el apoyo y los miles de mensajes de ánimos. Os amo», concluía Rivera en su primera historia de Instagram. «También quiero agradecer a todos los que me mandan esos mensajes horrorosamente feos: ‘¿Ya se te ha ido la pena? ¿Pero tú no estabas de luto? ¿No te da vergüenza?'», decía también el productor musical. «¿De verdad quieres que te diga lo que me da vergüenza? Váyanse a la mierda, pero muy lejos«, saltaba, realmente enfadado.

Guerra entre primos

Tras unos leves rifirrafes, Kiko Rivera y Anabel Pantoja volvían a acercarse semanas antes de su enlace con el exsuperviviente, no obstante, la triste noticia de la pérdida de su abuela ha enfrentado a los primos. Y es que Kiko Rivera y su familia no acudió finalmente al evento celebrado en La Graciosa e incluso dejó de seguir en Instagram a la «Pantojita», como la llaman en ‘Sálvame‘. ¿Cuánto durará este mal rollo entre primos? ¿Conseguirán superar sus diferencias?